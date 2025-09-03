Palmeiras vai receber valor milionário pela venda de Wesley

Depois de faturar mais de R$ 20 milhões pela venda de Kevin ao Shakhtar Donetsk, o Palmeiras receberá mais um valor milionário pela transferência de outro ex-jogador. A negociação do atacante Wesley, que deixou o Internacional para defender o Al-Rayyan, do Qatar, gratificará o alviverde em R$ 16,7 milhões.

O jogador é cria da base do clube e atuou pelo time principal do Palmeiras entre 2020 e 2022, com 124 jogos e oito gols marcados. Em 2023, deixou o Verdão para atuar no Cruzeiro e o Alviverde ficou com 50% dos direitos financeiros do jogador.

O Al-Rayyan pagou R$ 43,6 milhões junto ao Internacional pelo jogador. Com isso, o Palmeiras teria direito a receber R$ 21,7 milhões. Entretanto, por conta de um acordo feito com o atacante, o Verdão ficará com apenas 70% do valor, cerca de R$ 15 milhões. Enquanto o restante será destinado ao atleta.

Entretanto, o Alviverde tem direito a receber mais R$ 3,5 milhões da transação por ser o clube formador do atacante. Com isso, o Palmeiras faturará mais R$ 1,5 milhão pela transferência de seu ex-jogador.

