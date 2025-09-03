Grêmio se desculpa com a torcida por ‘mal-entendido’ em ação de marketing

O Grêmio se pronunciou sobre uma polêmica ação de marketing. O clube, de fato, pediu desculpas de forma oficial à sua torcida nesta quarta-feira (3). A campanha, em parceria com um patrocinador, prometia a chegada de um grande reforço. O jogador, contudo, não foi anunciado no prazo estipulado pela ação. A iniciativa, então, gerou uma enorme repercussão negativa nas redes sociais.

A ação, chamada de “Movimento Imortal”, ocorreu na última terça-feira (2). Ela incentivava os torcedores a comprarem produtos de um patrocinador do clube. A ideia, segundo a campanha, era viabilizar a contratação de uma “estrela” para o time. A grande promessa era de um anúncio oficial até a meia-noite daquele mesmo dia.

O prazo, no entanto, estourou e nenhum jogador foi anunciado pela diretoria. A frustração, então, tomou conta das redes sociais e gerou toda a polêmica. Por causa disso, o Grêmio precisou publicar uma nota oficial de esclarecimento. “O Clube pede desculpas ao seu torcedor e lamenta qualquer mal-entendido sobre o assunto”, diz o texto.

Na mesma nota oficial, o clube tentou acalmar os ânimos de sua torcida. O Grêmio informou que a campanha de arrecadação de fato se encerrou à meia-noite. Contudo, o time afirmou que a negociação pelo tão sonhado reforço continua em andamento. “As ações seguem com o intuito de concluir a negociação”, garantiu a diretoria do clube gaúcho.

O clube, por fim, não confirmou qual seria o jogador-alvo da campanha. O Grêmio, aliás, acertou a contratação do meia Willian, mas ele veio sem custos. Apesar de o time dizer que a ação se encerrou, o site do patrocinador continuava ativo. O desfecho de toda a polêmica, portanto, segue totalmente indefinido no momento.

Veja a nota do Grêmio:

ESCLARECIMENTO SOBRE A CAMPANHA “MOVIMENTO IMORTAL”

A campanha realizada pelo Pix das Estrelas, chamada “Movimento Imortal”, foi uma iniciativa positiva para contribuir com as ações para contratação de um reforço no último dia da janela.

Durante o dia de ontem, terça-feira (2/9), o patrocinador fez publicações em suas redes sociais e acionou influenciadores para mobilizar torcedores a se engajarem na campanha. O Grêmio participou com uma publicação conjunta.

Conforme informado, a campanha se encerrou à meia-noite. Mas as ações seguem com o intuito de concluir a negociação

O Grêmio acompanha todo o processo e trabalha para que ele seja finalizado de forma positiva, conforme desejo de todos.