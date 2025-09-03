Thiago Maia treina normalmente, e Mercado avança em recuperação no Inter

O Internacional se reapresentou com ótimas notícias nesta quarta-feira (3). O volante Thiago Maia, que era uma preocupação, treinou normalmente com o grupo. O zagueiro Gabriel Mercado, aliás, também demonstrou avanço em sua recuperação física. O elenco, que teve dois dias de folga, voltou ao trabalho no CT Parque Gigante. O foco, portanto, já está no duelo contra o Palmeiras, pelo Brasileirão.

A principal atração do dia, de fato, foi a presença de Thiago Maia. O volante havia saído com dores na coxa na vitória sobre o Fortaleza. No treino de hoje, contudo, ele participou de toda a atividade sem limitações. O jogador, inclusive, marcou dois gols no trabalho com bola, conforme divulgou o próprio clube em suas redes sociais.

Mercado corre em treino no CT do Inter

Outros jogadores, de igual forma, também mostraram uma boa evolução em suas recuperações. O zagueiro Mercado e o volante Ronaldo, por exemplo, apenas correram no gramado. O goleiro Ivan e o jovem Lucca Drummond, por sua vez, já participaram normalmente da atividade. Aos poucos, o departamento médico do clube vai se esvaziando.

O técnico Roger Machado, no entanto, ainda não pode contar com todo o seu grupo. Quatro jogadores importantes estão ausentes por conta de convocações. Os atletas Rochet, Benítez, Valencia e Gustavo Prado defendem suas respectivas seleções. Além deles, o meia Bruno Tabata continua no departamento médico tratando uma lesão na coxa.

A equipe colorada, por fim, se prepara para um jogo muito difícil. O Inter enfrenta o Palmeiras no dia 13 de setembro, em São Paulo. Para esta partida, o time terá a volta de Borré, que cumpriu suspensão. O lateral Bernabei, contudo, será o novo desfalque por acúmulo de cartões amarelos no campeonato.