Santos reage no fim e empata com São Paulo no Paulista Feminino

O São Paulo vacilou no fim e deixou escapar uma importante vitória no Paulistão Feminino. Afinal, as Soberanas venciam as Sereias da Vila por 2 a 0 até os 44 minutos do segundo tempo, quando deixaram a rival reagir. Assim, o Santos marcou duas vezes no fim e empatou por 2 a 2, nesta quarta-feira (3), na Vila Belmiro. Duda Serrana e Isa Guimarães marcaram para o Tricolor, enquanto Ana Alice e Laryh empataram para o Peixe.

Com o empate, o São Paulo chegou aos 13 pontos, segue em quarto lugar e perdeu a chance de assumir a vice-liderança. Já o Santos, por sua vez, chegou aos nove pontos e subiu para o quinto lugar. As Sereias da Vila voltam a campo no dia 20, contra o Corinthians, às 11h (de Brasília), fora de casa, enquanto as Soberanas recebem o Bragantino, em 21, no mesmo horário, em casa.

São Paulo é dominante no início, mas Santos reage no fim

O São Paulo dominou as ações no primeiro tempo. Assim, as Soberanas controlaram o jogo e criaram as melhores oportunidades. Duda Serrana quase abriu o placar aos três minutos, mas carimbou a trave. Depois, fez o primeiro gol do jogo, aos 21, após boa jogada de Anny pela direita. O travessão voltou a ser amigo do Santos aos 33, em chute de Bruna Calderan.

Apesar de embalado pelo título da Série A2 do Brasileirão, o Santos encontrou dificuldades diante do São Paulo. As Sereias da Vila só levaram perigo aos 31 minutos, em chute de Rafa Andrade, que fez a goleira Carlinha trabalhar. Fora isso, o São Paulo esteve mais perto do segundo gol o tempo inteiro, até que marcou com Isa Guimarães, aos nove da etapa final.

O panorama não mudou na etapa final, principalmente após Isa Guimarães ampliar a vantagem tricolor ainda no início. Assim, o São Paulo administrou o resultado, sem dar brechas para o Santos. A estratégia funcionou até os acréscimos. Afinal, as Sereias da Vila reagiram. Ana Alice descontou aos 44 minutos, enquanto Laryh empatou aos 47.

SANTOS 2 x 2 SÃO PAULO

Campeonato Paulista Feminino – 8ª rodada

Data: 03/09/2025

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Gols: Duda Serrano, 21’/1ºT (0-1); Isa Guimarães, 9’/2ºT (0-2); Ana Alice, 44’/2ºT (1-2); Laryh, 47’/2ºT (2-2)

SANTOS: Karen Hipólito; Leidiane, Ana Alice, Rafa Martins (Raíssa) e Larissa Vasconcelos; Rafa Andrade, Suzane Pires (Júlia) e Thaisinha (Evelin Bonifácio); Carol Baiana (Analuyza), Laryh e Samara (Evellyn). Técnico: Caio Couto

SÃO PAULO: Carlinha; Bruna Calderan, Kaká, Anny (Vitorinha) e Jé Soares (Yasmin Cosmann); Bia Menezes, Aline Milene e Camilinha (Giovanna Crivelari); Taty Sena (Karla Alves), Isa Guimarães e Duda Serrana. Técnico: Thiago Viana

Árbitra: Daiane Muniz (SP)

Assistentes: Anna Beatriz Scagnolato (SP) e Weber Venâncio da Silva (SP)

Cartões amarelos: Leidiane e Rafa Martins (SAN); Bruna Calderan, Anny, Bia Menezes e Camilinha (SAO)

