Oscar volta a treinar no gramado na reapresentação do São Paulo

O São Paulo se reapresentou nesta quarta-feira (03) depois de três dias de folga ppós a derrota para o Cruzeiro, com algumas novidades. A principal delas foi o meio-campo Oscar, que realizou atividades no gramado, dentro do processo de recuperação que atravessa.

O jogador, que se recupera de uma fratura nos processos transversos de três vertébras lombares, treinou acompanhado do departamento de fisioterapia do clube. Junto com Oscar, Marcos Antônio, Calleri e Hugo, outros lesionados da equipe, também realizaram a atividade.

Já o zagueiro Arboleda, que está no processo final da recuperação, participou da atividade junto com o resto do time. Depois, o equatoriano realizou um completamento com o departamento de fisioterapia. O volante Luiz Gustavo, que se recupera de um tromboembolismo pulmonar, realizou o mesmo trabalho do defensor.

O lateral-direito Maílton, recém-chegado ao São Paulo, também apareceu como uma das novidades do time. Ele realizou seu primeiro treino com os seus novos companheiros de equipe. O jogador já está inscrito e pode estrear pelo Tricolor contra o Botafogo, no dia 14 de setembro.

