Diretor do Flamengo explica saídas e reformulação na base

O Flamengo iniciou uma reformulação na base logo após conquistar o bicampeonato mundial sub-20. Afinal, o Rubro-Negro negociou nomes como Lorran, Matheus Gonçalves e Shola nos últimos dias e arrecadou R$ 53,6 milhões. Em entrevista ao podcast “Barbacast”, no YouTube, o diretor de base Alfredo Almeida explicou as saídas.

Sem espaço no profissional e já sem idade para atuar no sub-20, Matheus Gonçalves acertou com o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O jogador, de 20 anos, foi negociado por 8 milhões de euros (R$ 50,5 milhões). O diretor explicou que a decisão acabou sendo um bom negócio para todas as partes.

“Matheus Gonçalves não estava confortável pela falta de oportunidades na equipe profissional (…) Se calhar vai ser bom para todas as partes: parte financeira para o Flamengo, para o Matheus Gonçalves e para quem o agencia que tem uma oportunidade de valorizar mais. A nível de negócio foi bom para todos, acima de tudo para o Matheus. Acho que ele vai ser feliz onde está”, disse.

Já Shola, por sua vez, não agradou. O Flamengo liberou o jovem nigeriano para o Dínamo Kiev, da Rússia, de graça. Contudo, manteve 50% dos direitos econômicos. Na visão do diretor da base, o jogador não conseguiu encaixar com a linha de futebol implementada pelo técnico Filipe Luís.

“Tu podes ter a melhor colheita de maçãs do mundo, mas se aquilo que queremos são peras… As características do Shola (não combinam) com o futebol profissional hoje, dentro de uma linha em que o treinador principal é o Filipe Luís, uma linha que o clube quer. Não estamos a dizer que um é horrível ou outro é perfeito, ou vice-versa”, afirmou.

Lorran, o único que continua vinculado ao Flamengo

Já Lorran, por outro lado, foi emprestado ao Pisa, da Itália, com opção de compra fixada em 4 milhões de euros (R$ 25,2 milhões) por 50% dos direitos econômicos. Apesar do risco de perder um talento, no entanto, o diretor da base ressaltou a importância de tirar o jovem da zona de conforto ao justificar a decisão.

“Eu acredito que tu saíres da tua zona de conforto muitas vezes pode te ajudar. E ele acabou de sair da zona de conforto dele. Ele agora está na Itália, e vamos ver. Porque pode ser que, saindo da zona de conforto dele, ele mostre algumas coisas que todo mundo já dizia que ele não tinha, ou que ele tinha demais. Eu quero muito que dê certo”, pontuou.

