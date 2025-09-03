Bahia goleia o Confiança e fica com uma mão na taça da Copa do Nordeste

O Bahia está mais próximo do pentacampeonato nordestino. Na noite desta quarta-feira (03), o Esquadrão goleou o Confiança por 4 a 1, na Arena Batistão, em Aracaju. Lucho Rodríguez e Willian José, que atuaram juntos no ataque, abriram o marcador, completado por Rodrigo Nestor e Rezende, no segundo tempo. Ronaldo Camarão marcou para os donos da casa.

Com o resultado, o Tricolor só perde o título caso seja derrotado por três gols de diferença na Arena Fonte Nova, no próximo sábado (06). O Dragão vai para a missão de conseguir uma goleada fora de casa para conquistar o título inédito.

Bahia começa o jogo com tudo

O Bahia começou a partida com tudo. Logo aos três minutos, Lucho Rodríguez aproveitou cobrança de escanteio e bateu de primeira para abrir o marcador. O Confiança até tentou dar uma resposta rápida, mas não conseguiu criar oportunidades. Quem conseguiu chegar com perigo foi o Esquadrão, que quase ampliou em arremate de Cauly.

Não demorou muito para o Tricolor marcar o segundo. Lucho Rodríguez cruzou e Willian José apareceu para coroar a atuação da dupla de ataque. O Bahia seguiu até o intervalo com boas oportunidades. Lucho tabelou com Vitinho e arriscou para defesa de Allan. Depois, Vitinho teve sua oportunidade e parou no goleiro do Dragão. Nos últimos minutos, o uruguaio teve duas grandes oportunidades dentro da área, mas mandou para fora. Os donos da casa tiveram uma oportunidade, em cabeçada para fora de Vitinho.

Confiança responde, mas Tricolor goleia

O Confiança voltou para o segundo tempo empolgado. Luiz Otávio arriscou de fora da área e parou na defesa de Ronaldo. Na segunda chegada, Ronald Camarão aproveitou o chutão de defesa, saiu na cara do goleiro e descontou para os sergipanos. Só que o Bahia não deixou o Dragão comemorar por muito tempo. Rodrigo Nestor cobrou falta na intermediária e, com perfeição, marcou o terceiro.

Depois disso, o jogo ficou morno, sem muitas oportunidades. Já na reta final, o Bahia transformou o placar em goleada. Rezende subiu mais alto que a defesa depois de cobrança de escanteio e fechou o marcador.

CONFIANÇA 1 X 4 BAHIA

Copa do Nordeste – Final (Jogo de ida)

Data e horário: 3 de setembro de 2025 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Arena Batistão, em Aracaju (SE)

CONFIANÇA: Allan; Weriton, Eduardo Moura, Valdo e Airton; Renilson (Matheusinho, 19’/2ºT), Luiz Otávio e Vitinho (Dionísoio, 19’/2ºT); Ronald Camarão, Neto Oliviera e Thiago Santos (Breiner Camilo, 34’/1ºT). Técnico: Luizinho Vieira.

BAHIA: Ronaldo; Fred Lippert, Gabriel Xavier, Rezende e Iago (Zé Guilherme, 25’/2ºT); Acevedo, Rodrigo Nestor, Cauly e Vitinho (Tiago, 17’/2ºT); Lucho Rodríguez e Willian José (Michel Araújo, 25’/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

Árbitro: Rodrigo José Pereira de Lima (PE)

Assistentes: Francisco Chaves Bezerra Junior (PE) e Karla Renata Cavalcanti de Santana (PE)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões Amarelos: Remilson (ADC); Rodrigo Nestor (ECB)

Gols: Lucho Rodríguez, 3/1ºT (0-1); Willian José, 26’/1ºT (0-2); Ronald Camarão, 4’/2ºT (1-2); Rodrigo Nestor, 8’/2ºT (1-3); Rezende, 40’/2ºT (1-4)