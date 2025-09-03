Botafogo e Palmeiras se destacam na Confut Sul-Americana: confira os premiados da edição 2025

A edição de 2025 da Confut Sul-Americana, que celebra profissionais de inúmeras áreas dos bastidores do futebol na América do Sul, teve sua premiação na noite desta quarta-feira (3), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. E diversos clubes brasileiros foram premiados.

Foram, ao todo, sete clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, juntamente com a CBF. Os argentinos Boca Juniors e River Plate, assim como empresas de gestão esportiva, também receberam honrarias.

Botafogo e Palmeiras foram os clubes com maior quantidade de prêmios, com cinco. Em seguida, aparecem Atlético e Bahia, com três; São Paulo, com dois, e Corinthians e Fluminense, com um. Por outro lado, a Confederação Brasileira de Futebol foi contemplada com três troféus.

Leila Pereira, que levou a melhor sobre John Textor no prêmio de melhor gestão na América do Sul, não compareceu e um representante do clube recebeu o troféu em seu nome.

O evento, que ocorre de 2 a 4 de setembro, apresenta, ainda, debates, novidades e inovações para o desenvolvimento do futebol no continente sul-americano. Ao todo, foram avaliadas 33 categorias para escolher o melhor profissional de cada uma delas.

Relevância da Lei de Incentivo ao Esporte para as SAF’s

Em 2024, a quantidade de SAFs aumentou 7% em relação ao ano anterior, bem como os clubes empresariais de categorias de base em busca de mais investidores. Atualmente, são 39 SAFs que disputam competições em alguma divisão no país, e 68 que não participam de competição oficial alguma.

“As SAFs estão se apresentando no Brasil para grandes negócios e investimentos. O mercado é propício para tentar a sustentabilidade das gestões e lucratividade quando o processo ganhar maturação. Tudo é muito novo. Desenvolvimento dos talentos tornando-os ativos imprescindíveis à gestão financeira, investimentos em recursos materiais e humanos para melhorias de infraestruturas, programas educacionais, acompanhamento psicológico e social, são alguns benefícios que a Lei de Incentivo ao Esporte oferece”, disse Álvaro Martins, CEO da AR Lei de Incentivo ao Esporte.

Confira a lista de premiados da Confut Sul-Americana 2025

Melhor Programa de Afiliação

River Plate (Argentina)

Melhor TV de Clube

Botafogo TV (Brasil)

Melhor Ação Social ou Sustentável

O Patrocínio Que Ninguém Viu – Botafogo (Brasil)

Patrocinador Destaque

Betano (Brasil)

Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo

End to End (Brasil)

Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena)

Allianz Parque (Brasil)

Melhor Ação/Campanha Publicitária

S.A.B – Sociedade Anônima Brahma (Brasil)

Melhor Ação de Inovação/Tecnologia

Impedimento Semiautomático – Final Paulistão 2025 – Federação Paulista de Futebol (Brasil)

Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement

Show de Luzes Arena MRV + SuperApp Galo – Atlético Mineiro (Brasil)

Melhor Departamento de Licenciamento

Boca Juniors (Argentina)

Melhor Empresa de Licenciamento

Gocase (Brasil)

Melhor Projeto de Futebol Feminino

Corinthians (Brasil)

Diretor Executivo de Futebol

Cadu Santoro – Bahia (Brasil)

Profissional de Futebol Feminino

Cris Gambaré –Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)

Profissional de Scout

Alessandro Brito – Botafogo (Brasil)

Profissional de Categorias de Base

João Paulo Sampaio – Palmeiras (Brasil)

Profissional Médico

Rodrigo Lasmar – Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)

Profissional de Fisioterapia

Nilton Petrone – Fluminense (Brasil)

Profissional de Psicologia

Gisele Silva – Palmeiras (Brasil)

Profissional de Comunicação

Ariel Ramírez – Conmebol

Profissional de Fotografia de Futebol

Pedro Souza – Atlético Mineiro (Brasil)

Profissional de Marketing Esportivo de Clubes

Rafael Soares – Bahia (Brasil)

Profissional de Publicidade Esportiva

Bruno Brum – End to End (Brasil)

Profissional Comercial

Eduardo Toni – São Paulo FC (Brasil)

Profissional de Tecnologia e Inovação

Débora Saldanha – Atlético Mineiro (Brasil)

Profissional de Gestão e Operação de Arenas

Mauro Castro – São Paulo FC (Brasil)

Profissional de Recursos Humanos

Mariana Carvalho – Botafogo (Brasil)

Profissional de Finanças

Anderson Santos – Botafogo (Brasil)

Profissional de Direito Esportivo

Pedro Trengrouse – TGA (Brasil)

Profissional de Direção Executiva Geral (CEO)

Raúl Aguirre – Esporte Clube Bahia SAF (Brasil)

Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube

Leila Pereira – Palmeiras (Brasil)

Clube de Melhores Práticas de Gestão

Palmeiras – Brasil

Confederação de Melhores Práticas de Gestão

Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – Brasil

