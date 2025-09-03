Botafogo e Palmeiras se destacam na Confut Sul-Americana: confira os premiados da edição 2025

A edição de 2025 da Confut Sul-Americana, que celebra profissionais de inúmeras áreas dos bastidores do futebol na América do Sul, teve sua premiação na noite desta quarta-feira (3), no Mercado Livre Arena Pacaembu, em São Paulo. E diversos clubes brasileiros foram premiados.
Foram, ao todo, sete clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro, juntamente com a CBF. Os argentinos Boca Juniors e River Plate, assim como empresas de gestão esportiva, também receberam honrarias.
Botafogo e Palmeiras foram os clubes com maior quantidade de prêmios, com cinco. Em seguida, aparecem Atlético e Bahia, com três; São Paulo, com dois, e Corinthians e Fluminense, com um. Por outro lado, a Confederação Brasileira de Futebol foi contemplada com três troféus.
Leila Pereira, que levou a melhor sobre John Textor no prêmio de melhor gestão na América do Sul, não compareceu e um representante do clube recebeu o troféu em seu nome.
O evento, que ocorre de 2 a 4 de setembro, apresenta, ainda, debates, novidades e inovações para o desenvolvimento do futebol no continente sul-americano. Ao todo, foram avaliadas 33 categorias para escolher o melhor profissional de cada uma delas.
Relevância da Lei de Incentivo ao Esporte para as SAF’s
Confira a lista de premiados da Confut Sul-Americana 2025
Melhor Programa de Afiliação
River Plate (Argentina)
Melhor TV de Clube
Botafogo TV (Brasil)
Melhor Ação Social ou Sustentável
O Patrocínio Que Ninguém Viu – Botafogo (Brasil)
Patrocinador Destaque
Betano (Brasil)
Melhor Agência de Publicidade/Marketing Esportivo
End to End (Brasil)
Melhor Instalação Esportiva (Estádio/Arena)
Allianz Parque (Brasil)
Melhor Ação/Campanha Publicitária
S.A.B – Sociedade Anônima Brahma (Brasil)
Melhor Ação de Inovação/Tecnologia
Impedimento Semiautomático – Final Paulistão 2025 – Federação Paulista de Futebol (Brasil)
Melhor Ação MatchDay/Fan Engagement
Show de Luzes Arena MRV + SuperApp Galo – Atlético Mineiro (Brasil)
Melhor Departamento de Licenciamento
Boca Juniors (Argentina)
Melhor Empresa de Licenciamento
Gocase (Brasil)
Melhor Projeto de Futebol Feminino
Corinthians (Brasil)
Diretor Executivo de Futebol
Cadu Santoro – Bahia (Brasil)
Profissional de Futebol Feminino
Cris Gambaré –Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)
Profissional de Scout
Alessandro Brito – Botafogo (Brasil)
Profissional de Categorias de Base
João Paulo Sampaio – Palmeiras (Brasil)
Profissional Médico
Rodrigo Lasmar – Confederação Brasileira de Futebol (Brasil)
Profissional de Fisioterapia
Nilton Petrone – Fluminense (Brasil)
Profissional de Psicologia
Gisele Silva – Palmeiras (Brasil)
Profissional de Comunicação
Ariel Ramírez – Conmebol
Profissional de Fotografia de Futebol
Pedro Souza – Atlético Mineiro (Brasil)
Profissional de Marketing Esportivo de Clubes
Rafael Soares – Bahia (Brasil)
Profissional de Publicidade Esportiva
Bruno Brum – End to End (Brasil)
Profissional Comercial
Eduardo Toni – São Paulo FC (Brasil)
Profissional de Tecnologia e Inovação
Débora Saldanha – Atlético Mineiro (Brasil)
Profissional de Gestão e Operação de Arenas
Mauro Castro – São Paulo FC (Brasil)
Profissional de Recursos Humanos
Mariana Carvalho – Botafogo (Brasil)
Profissional de Finanças
Anderson Santos – Botafogo (Brasil)
Profissional de Direito Esportivo
Pedro Trengrouse – TGA (Brasil)
Profissional de Direção Executiva Geral (CEO)
Raúl Aguirre – Esporte Clube Bahia SAF (Brasil)
Gestor Estatutário ou Proprietário de Clube
Leila Pereira – Palmeiras (Brasil)
Clube de Melhores Práticas de Gestão
Palmeiras – Brasil
Confederação de Melhores Práticas de Gestão
Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – Brasil
