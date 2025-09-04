Cuiabano, agora do Forest, desembarca no Rio de Janeiro para retornar ao Botafogo

O último reforço do Botafogo na janela de transferências trata-se de um velho conhecido. Afinal, o Alvinegro acertou o retorno de Cuiabano, logo depois de concretizar a venda do atleta ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O lateral-esquerdo, então, desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (4) para seguir no clube carioca, por empréstimo, até o fim da temporada 2025.

Durante o desembarque, o jogador não falou com a imprensa e preferiu apenas tirar fotos com um torcedor mirim. Vale lembrar que na última sexta-feira (29), o clube aceitou uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de R$ 38,1 milhões, na cotação atual, do Forest. O embarque para a Inglaterra foi no dia seguinte.

O lateral-esquerdo, inclusive, postou um texto de despedida aao dizer que não era um adeus ao Botafogo, mas sim um até logo. Como o titular Alex Telles tem enfrentado um controle de carga para evitar lesões, o clube se lançou ao mercado e tentou a contratação de Erik, do Al-Ain (Emirados Árabes Unidos), mas viu a proposta de empréstimo ser recusada.

A partir disso, a solução foi uma oferta de empréstimo para Cuiabano, que não teria espaço no clube inglês nesta temporada. Assim, o acordo com Evangelos Marinakis foi rápido, e o Davide Ancelotti também deu um ajuda extra com uma ligação ao lateral.

Por fim, o Nottingham exigiu ao Botafogo que ele tenha uma minutagem mínima em campo. Além disso, fez uma cartilha com cuidados alimentares, dieta específica, monitoramento de diferentes percentuais físicos e aulas de inglês, segundo o portal “ge”.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.