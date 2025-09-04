São Paulo terá reunião com Crespo para saber se segue busca por camisa 9

Crespo terá reunião com diretoria do São Paulo por um novo centroavante - (crédito: Foto: Reprodução/instagram)

O São Paulo vive um dilema para reforçar seu setor ofensivo. Após a frustração na tentativa de repatriar Marcos Leonardo, barrado pelo Al-Hilal, a diretoria tricolor vai se reunir nos próximos dias com o técnico Hernán Crespo para definir se seguirá em busca de um novo centroavante ainda nesta temporada.

Aliás, o tema ganhou urgência diante da série de problemas físicos no elenco. Afinal, o clube perdeu três atacantes de área por lesões ligamentares: Calleri, Ryan Francisco e André Silva. Hoje, o grupo conta apenas com Dinenno como opção de referência na posição.

Com a janela brasileira de transferências já encerrada, a única possibilidade do Tricolor é apostar em jogadores sem vínculo com clubes. Nessa lista se enquadram atletas que ficaram sem contrato após o fim da última temporada europeia, por exemplo.

O prazo limite para inscrever reforços no Campeonato Brasileiro é 3 de outubro. Já na Libertadores, o regulamento permite alterações na lista de inscritos a cada fase até a semifinal.

Marcos Leonardo chegou a se movimentar para tentar sua liberação junto ao Al-Hilal, mas os árabes não aceitaram abrir mão do atacante. A situação obrigou o São Paulo a buscar alternativas.

Em paralelo, o clube atendeu um pedido de Crespo e trouxe o argentino Emiliano Rigoni. Apesar da chegada, Rigoni não é centroavante de ofício e não supre a lacuna no elenco.

A definição sobre seguir ou não no mercado dependerá do encontro entre diretoria e comissão técnica. O objetivo é avaliar nomes disponíveis e entender se vale o investimento diante das opções restritas.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.