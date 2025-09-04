Leo Jance, do Fluminense, celebra chance de treinar com a Seleção: ‘Foi um privilégio’

“Foi um dia de muito aprendizado principalmente. Pude ver de perto o nível de exigência e a qualidade de todos da Seleção, o que me motiva ainda mais a continuar trabalhando forte no Fluminense. Com certeza essa oportunidade vai me ajudar a evoluir como jogador e como pessoa”, completou.

Além dos dois, o goleiro Leo Nannetti, do Flamengo, e o lateral-direito Huguinho e o zagueiro Marquinhos, do Botafogo, também integraram a lista dos jovens que participaram das atividades.

Jovens promissores

Entre os jovens, Leo Jance foi a grande surpresa do Fluminense na goleada sobre o San José por 5 a 0, no Maracanã, pela Sul-Americana. Na ocasião, o lateral deu conta do recado e ocupou bem o espaço deixado por Gabriel Fuentes, lesionado, e Renê, poupado.

O jogador chegou ao Tricolor de Laranjeiras em abril de 2023, com contrato até janeiro do ano seguinte. Com as saídas de Jefté, negociado com o Rangers, da Escócia, e atualmente no Palmeiras, e Rafael Monteiro, emprestado ao Amazonas, Jance teve mais espaço.