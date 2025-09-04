Leo Jance, do Fluminense, celebra chance de treinar com a Seleção: ‘Foi um privilégio’

Léo Jance, do Fluminense, foi um dos jovens chamados pela comissão técnica de Carlo Ancelotti para ajudar nos treinos da Seleção Brasileira na Granja Comary, em Teresópolis. Assim, o lateral-esquerdo celebrou a chance de participar de atividades com os jogadores que estarão em campo diante do Chile, nesta quinta-feira (4), no Maracanã, ao lado de outro tricolor, o volante Gustavo Dohmann.
“Foi uma experiência única poder treinar com a Seleção. Desde pequeno, sempre sonhei em fazer parte desse ambiente. Já estive nas seleções de base, mas treinar com o time principal é diferente. Fiquei muito feliz com essa oportunidade. Foi um privilégio participar dessas atividades ao lado de grandes jogadores e referência para mim”, disse.
“Foi um dia de muito aprendizado principalmente. Pude ver de perto o nível de exigência e a qualidade de todos da Seleção, o que me motiva ainda mais a continuar trabalhando forte no Fluminense. Com certeza essa oportunidade vai me ajudar a evoluir como jogador e como pessoa”, completou.
Além dos dois, o goleiro Leo Nannetti, do Flamengo, e o lateral-direito Huguinho e o zagueiro Marquinhos, do Botafogo, também integraram a lista dos jovens que participaram das atividades.
Jovens promissores
Entre os jovens, Leo Jance foi a grande surpresa do Fluminense na goleada sobre o San José por 5 a 0, no Maracanã, pela Sul-Americana. Na ocasião, o lateral deu conta do recado e ocupou bem o espaço deixado por Gabriel Fuentes, lesionado, e Renê, poupado.
O jogador chegou ao Tricolor de Laranjeiras em abril de 2023, com contrato até janeiro do ano seguinte. Com as saídas de Jefté, negociado com o Rangers, da Escócia, e atualmente no Palmeiras, e Rafael Monteiro, emprestado ao Amazonas, Jance teve mais espaço.
Dohmann, de 20 anos, começou a carreira no futsal do Petropolitano antes de chegar ao Flu. O jovem fez a transição do salão para o campo em Xerém. Por lá, está há quase 10 anos e já esteve entre os convocados para a seleção brasileira sub-15.
