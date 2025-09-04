Zagueiro ucraniano pede saída de goleiro russo e aumenta a tensão no PSG

O Paris Saint-Germain pode enfrentar turbulências fora das quatro linhas. Segundo o site ‘Fútbol 360′, a chegada do zagueiro ucraniano Illia Zabarnyi, contratado por 63 milhões de euros (cerca de R$ 400 milhões) junto ao Bournemouth, teria acirrado um clima de desconforto no vestiário. O defensor teria solicitado à diretoria a saída do goleiro russo Matvey Safonov, em razão da guerra entre os dois países.

A revelação foi feita pelo ex-goleiro Denys Boyko, também ucraniano, em entrevista ao portal. “Conversei com Illia e ele me contou que havia pedido para que o russo não continuasse no PSG. Mas Safonov tem contrato até 2029 e não é algo que dependa apenas dele”, afirmou.

Safonov, contratado em 2023 por 20 milhões de euros, ainda não conquistou espaço como titular. Reserva imediato de Gianluigi Donnarumma, que deixou o clube rumo ao Manchester City, o russo agora disputa posição com Lucas Chevalier, recém-chegado ao elenco parisiense.

A diretoria do PSG, entretanto, mantém silêncio sobre o assunto. O técnico Luis Enrique, sem citar nomes, limitou-se a defender o esporte como ferramenta de união. “O futebol é a melhor forma de incluir pessoas e criar unidade, não de separá-las”, disse.

