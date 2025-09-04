Com permanência de Marcos Leonardo, Al-Hilal libera Mitrovic para clube do Qatar

Depois de assegurar a permanência do atacante Marcos Leonardo, que interessava ao São Paulo, o Al-Hilal acertou a liberação de outro jogador do elenco para esta temporada. Trata-se do sérvio Mitrovic, que fez 69 gols e 14 assistências em 79 jogos pelo time saudita nos últimos dois anos, e acertará com o Al-Rayyan, do Qatar, time do técnico Artur Jorge, ex-Botafogo.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o atleta tinha contrato até junho de 2026, mas chegou a um acordo para a rescisão. Além disso, segundo a TV saudita Al Kass, ele receberá 25 milhões de euros (R$ 158 milhões) como compensação.

Com a contratação de Darwin Nuñez, ex-Liverpool, o Al-Hilal ficou com 11 jogadores estrangeiros acima dos 21 anos no elenco. Contudo, como pode apenas ter 10 inscritos, buscou a liberação de Marcos Leonardo ou Mitrovic.

A diretoria tricolor chegou a montar um verdadeiro plantão no CT da Barra Funda, com todos os departamentos prontos para formalizar a inscrição do atacante caso o “sim” viesse. No entanto, o clube saudita pediu cifras consideradas inalcançáveis pelo Tricolor, o que forçou a desistência.

Marcos Leonardo, por sua vez, fez o possível para viabilizar a transferência. O atacante abriu mão de valores, recusou propostas que agradavam mais ao clube árabe e demonstrou de forma clara sua preferência pelo Morumbis. Mesmo assim, os esforços não foram suficientes para convencer os dirigentes sauditas.

