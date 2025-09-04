Sem espaço no Santos, JP Chermont completa quatro meses sem jogar

O lateral-direito JP Chermont, de 19 anos, vive um momento de espera no Santos. Cria da base alvinegra e com passagens pelas seleções de base do Brasil, o jogador está há quatro meses sem disputar uma partida oficial. Sua última atuação aconteceu no dia 4 de maio, contra o Grêmio, pela 7ª rodada do Brasileirão, quando entrou nos minutos finais substituindo o zagueiro Luisão, que estava improvisado na função.

Desde então, Chermont só voltou a campo no amistoso diante do RB Leipzig, na pausa da Data-Fifa, utilizado pelo então técnico interino Cleber Xavier. Na ocasião, jogou pouco mais de uma hora antes de ser substituído por Kenay.

Apesar da saída de Leo Godoy e Aderlan, a chegada de Mayke e Igor Vinícius manteve o jovem como terceira opção no elenco. Assim, mesmo em um cenário de mudanças na lateral direita, o Menino da Vila ainda não reencontrou espaço.

Em entrevista coletiva, o executivo de futebol Alexandre Mattos tratou de valorizar o potencial do atleta, mas deixou claro que a decisão sobre escalações passa exclusivamente pelo técnico Juan Pablo Vojvoda.

“O Santos tem 32 jogadores em seu elenco, 34% são formados no clube. É uma premissa fundamental que o presidente exige e nós também. O Vojvoda disse na entrevista sobre o desejo de estar aqui para trabalhar com a categoria de base, ele observa os meninos. Sobre momento de jogador, se jogou bem, se precisa evoluir, é no dia a dia. Respeitamos. Se quem vai jogar, no caso da lateral direita, o Mayke, o Igor ou o Chermont, é o treinamento deles. Vemos um potencial enorme nele, como vários outros das categorias de base. O momento vai aparecer e cabe a cada um agarrar e se firmar”, afirmou o dirigente.

Mercado europeu atento

O futuro de JP Chermont já despertou interesse fora do país. Na última janela, Benfica e Porto sondaram o lateral. Os portugueses chegaram a oferecer 70% dos direitos do jogador, mas a diretoria santista não avançou nas conversas. O Red Bull Bragantino também buscou informações, mas não formalizou proposta.

De promessa a indefinição no Santos

Promovido ao elenco principal por Fábio Carille em 2023, Chermont ganhou notoriedade ao atuar bem na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Teve sequência de jogos, mas oscilou. Durante a Série B, perdeu espaço com a opção do técnico por jogadores mais experientes na reta final.

Neste ano, mesmo com expectativa de voltar ao time após a saída de Hayner e Rodrigo Ferreira, acabou sendo preterido. Pedro Caixinha iniciou a temporada com Leo Godoy, chegou a devolver a titularidade ao jovem, mas voltou atrás após o início do Brasileirão. Cleber Xavier não utilizou o lateral, e Juan Pablo Vojvoda também preferiu Mayke e Igor Vinícius.

Com 52 jogos e dois gols marcados pelo Santos, JP Chermont tem contrato até dezembro de 2027. Enquanto isso, treina normalmente no CT Rei Pelé e espera uma nova chance de mostrar seu valor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.