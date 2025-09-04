Treinador do Equador culpa Inter por baixo rendimento de Enner Valencia

Classificado para a Copa do Mundo de 2026, o Equador entra em campo na noite desta quinta-feira (04), para encarar o Paraguai, em Assunção. Mesmo com um jejum de quase cinco meses sem marcar, o atacante Enner Valencia, do Inter, foi convocado para as últimas partidas das Eliminatórias da Copa, sendo ainda uma das grandes esperanças de La Tri.

Maior artilheiro da história da seleção, Valencia teve sua convocação criticada por uma parte da mídia local. Entretanto, o atacante segue com moral com o treinador Sebastián Beccacece. O argentino defendeu o jogador e responsabilizou o Colorado pelo momento complicado que vive.

“Eu responsabilizo a equipe, não coloco a responsabilidade de algo tão importante em um só centroavante. A realidade é que a equipe precisa resolver a definição e a solidez”, afirmou Beccacece.

Valencia vive um dos momentos mais complicados de sua carreira. No Inter, já acumula uma sequência de 20 jogos seguidos no banco, com apenas cinco gols marcados. O último deles aconteceu no começo de abril, na vitória colorada contra o Cruzeiro, no Brasileirão. Pela Seleção, marcou duas vezes, na Data Fifa de março, contra a Venezuela. No total, o atacante possui uma média de apenas 0,25 gol por jogo, a menor desde 2019, quando estava no Tigres, do México.

