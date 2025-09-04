Kroos critica valor da contratação de Isak no Liverpool: ‘Metade dos nossos ouvintes nunca ouviu falar’

Isak, de 25 anos, é o novo reforço do Liverpool para esta temporada - (crédito: Foto: Nikki Dyer / Liverpool)

Em uma das novelas mais longas da última janela, o Liverpool pagou quase R$ 1 bilhão para contratar Isak do Newcastle, sendo a terceira transação mais cara da história do futebol, atrás apenas de Neymar e Mbappé. No entanto, o ex-jogador Toni Kroos criticou as cifras pagas por um atacante, que, segundo ele, não é muito conhecido.

“É muito dinheiro, sem dúvida. Metade dos nossos ouvintes nunca ouviu falar de Isak. Julguem por si mesmos. Sério – disse o ex-meio-campista em um podcast ao lado do irmão, Félix.

Dessa forma, os Reds pagaram 130 milhões de libras (R$ 953 milhões) pelo jogador, de 25 anos, que também defende a seleção da Suécia. Essas cifras transformaram a transação como a mais cara da história da Premier League.

Antes disso, o recorde da principal liga inglesa também era do Liverpool, que acertou com o meia Lorian Wirtz, ex-Leverkusen, por 150 milhões de euros (aproximadamente R$ 950 milhões), em junho deste ano. Nesta janela, inclusive, o clube ultrapassou os 489 milhões de euros (R$ 3,1 bilhões) em gastos com contratações.

O sueco, então, tornou-se o terceiro jogador mais caro da história do futebol em valores absolutos. Neymar (198 milhões de libras em 2017) e Mbappé (163 milhões de libras em 2018) para o PSG continuam na frente.

