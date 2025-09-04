Grêmio ultrapassa a marca de R$ 100 milhões em vendas de atletas da base em 2025

O Grêmio alcançou a marca de R$ 105,5 milhões em vendas de atletas da base neste ano. O valor representa mais de um terço das negociações de pratas da casa do último triênio, que é de R$ 263 milhões. Os números são um dos motivos do presidente Alberto Guerra, que está em final de mandato, divulgar o trabalho realizado na formação de atletas, para confrontar as críticas.

Nos últimos dias, o clube divulgou para a imprensa um material com dados de investimentos e negociações com as categorias de base. O orçamento para o setor, por exemplo, subiu de R$ 20,8 milhões em 2023 para R$ 29,3 em 2024. A expectativa é que o valor seja de R$ 33,6 milhões. Um salto de 61%, caso aconteça.

Na atual temporada, a base do Tricolor é responsável por 77% da meta estipulada para a transferências de atletas em geral. As negociações, somadas com as saídas do goleiro Marchesín, para o Boca Juniors, e o volante Pepê, para o Grêmio, por exemplo, além de outras transações até o final do ano, apontam que o Grêmio vai alcançar a meta de R$ 136 milhões em transferências previstas no orçamento para 2025.

Salto do Grêmio em transações

Com relação ao primeiro ano da gestão de Guerra, o Imortal teve um aumento de quase 80% de valor em transferências com atletas de base. Em 2023, o clube conseguiu R$ 58,7 mi, que aumentou para R$ 99 milhões em 2024. Além disso, o clube também arrecada valores através do mecanismo de soliedarieaade, que garante 5% do valor de negociações de jogadores revelados pelo Tricolor em futuras transações.

Neste ano, o Grêmio vendeu o lateral-esquerdo José Guilherme, os atacantes Guga, Mateus Macena e Nathan Fernandes, o volante Kaick e o lateral-direito Igor.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.