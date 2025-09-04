Davide Ancelotti visita o pai antes de reapresentação do Botafogo

O técnico do Botafogo, Davide Ancelotti, aproveitou a manhã de quinta-feira (4) livre para visitar o pai, Carlo Ancelotti, no hotel da Seleção Brasileira, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os dois, segundo o site “ge”, tomaram o café da manhã e conversaram bastante. Clima, portanto, aprazível e muito familiar.

À tarde, Davide comanda treino do Botafogo, no Espaço Lonier, também na Zona Oeste, na reapresentação do elenco alvinegro. O Mais Tradicional visa o clássico contra o Vasco, no dia 11, no Estádio Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final desta edição da Copa do Brasil. Na ida, os times igualaram o score em 1 a 1.

Davide não poderá contar com alguns jogadores durante esta Data Fifa. Vitinho, por exemplo, está a serviço da Seleção Brasileira. Savarino foi chamado pela Venezuela. Já os garotos Barrera e Montoro trabalham, respectivamente, com as seleções sub-20 de Colômbia e Argentina, respectivamente.

Já Carlo comanda a Seleção Brasileira, à noite, enfim, no Maracanã, na Zona Norte, contra o Chile, pela penúltima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A equipe treinada pelo renomado comandante italiano já está garantida no Mundial da América do Norte.

Pai e filho trabalharam juntos, aliás, durante décadas. Davide acompanhou o Carlo, como auxiliar, no Bayern de Munique, Everton, Napoli e Real Madrid. Na metade de 2026, ele reencontrará o progenitor na Copa do Mundo, pela Seleção Brasileira, de volta à função de auxiliar, segundo acordo com o Botafogo.

