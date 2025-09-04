Galvão revela mágoa com Globo e expõe bastidores de sua saída

Depois de mais de 40 anos como a principal voz das transmissões esportivas da TV Globo, Galvão Bueno, de 75 anos, ainda não pensa em se afastar dos microfones. Atualmente, o narrador concilia participações no Amazon Prime Video e na Band. Em entrevista ao jornal ‘Folha de S.Paulo’, ele revelou que a forma como deixou a emissora carioca lhe causou incômodo e deixou mágoas.

Galvão disse que o fim do contrato com a Globo foi marcado por momentos de tensão. Havia um acordo de exclusividade — conhecido como non compete — que o impedia de realizar trabalhos semelhantes em outras TVs abertas durante dois anos, entre 2023 e 2024. Entretanto, sua transmissão de um amistoso da seleção brasileira contra o Marrocos, em março de 2023, em seu canal no YouTube, provocou atritos com a emissora.

Galvão afirmou ter sido surpreendido por um convite da Globo para que apresentasse um novo projeto e, assim, mantivesse vínculos por mais tempo. A proposta, segundo ele, soou como uma falta de reconhecimento.

“Achei um pouco de desaforo. Depois de 43 anos de sucesso, me perguntarem se eu tinha algum projeto para ficar… Respondi: Tenho sim. Ir embora”, disse o narrador.

Planos para o futuro

Dono de uma carreira marcada por momentos históricos, como títulos mundiais da seleção brasileira, Olimpíadas e Fórmula 1, Galvão lamenta não ter narrado o bi de Gustavo Kuerten em Roland Garros. Agora, aposta no jovem tenista João Fonseca como possível novo ídolo nacional, mas alerta para a importância de dosar o esforço durante as partidas.

Porém, mesmo já consolidado, Galvão tem planos. Um deles é comandar um programa de auditório, sonho que considera difícil de realizar devido à sua agenda. Além da Band e do Prime Video, Galvão também é sócio do canal esportivo digital NSports e participa de diversos empreendimentos fora do jornalismo.

