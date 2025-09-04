Coritiba x Ferroviária: onde assistir, escalações e arbitragem

Na briga pela liderança da Série B, o Coritiba tem mais um compromisso dentro de casa para seguir à caça ao Goiás. Na noite desta sexta-feira (05), o Coxa recebe a Ferroviária, às 21h30, no Couto Pereira, pela 25ª rodada da competição.

O Verdão tenta voltar a vencer após tropeçar nas duas rodadas anteriores. Além disso, o Coxa não vence dentro de casa há quatro jogos. Por outro lado, a Locomotiva acumula uma sequência de sete jogos sem perder, que afastou a equipe da zona de rebaixamento. Entretanto, os paulistas empataram seus dois últimos jogos.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serivço de streaming Disney+.

Como chega o Coritiba

Depois de perder a sequência invicta fora de casa, ao perder para o Operário, o Coxa quer se reencontrar com as vitórias dentro de casa. Vice-líder com 42 pontos, o Verdão tenta voltar à liderança e pode ter mudanças no ataque. Com os atacantes em baixa no momento, Mozart pode promover mudanças no setor. Estreante contra o Fantasma, Rodrigo Rodrigues pode ter a sua primeira partida como titular. Além disso, o treinador conta com o retorno de Josué.

Como chega a Ferroviária

Apesar de vir de uma boa sequência invicta, a Locomotiva chega de um resultado dolorido. Os paulistas venciam o Cuiabá por 2 a 0 e sofreram o empate na segunda etapa. Para manter os bons resultados em Curitiba, terá o retorno de Fabrício Daniel, que estava suspenso. Entretanto, Vinícius Bergantin não conta com o zagueiro Ronaldo Alves, suspenso, e o meia Netinho. Lucas Rodrigues, que deixou a última partida com dores, é dúvida.

CORITIBA X FERROVIÁRIA

Campeonato Brasileiro Série B – 25ª rodada

Data e horário: 05/9/2025 (sexta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Major Antônio Couto Pereira, Curitiba (PR)

CORITIBA: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Thiago Cóser e João Almeida; Machado, Walisson (Vini Paulista) e Josué; Clayson, Gustavo Coutinho (Dellatorre) e Lucas Ronier. Técnico: Mozart.

FERROVIÁRIA: Denis Jr.; Lucas Rodrigues, Gustavo Medina, João Ramos (Maycon) e Edson; Ricardinho, Alencar e Ian Lucas; Fabrício Daniel, Carlão e Juninho. Técnico: Vinicius Bergantin

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)

Assistentes: Luiz Cláudio Regazone (RJ) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

