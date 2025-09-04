Paquetá estuda processar Federação Inglesa após ser inocentado em caso de apostas

Apesar de absolvido, a tendência é que o brasileiro não saia ileso do processo e assuma uma multa milionária - (crédito: Foto: Dan Istitene/Getty Images)

Lucas Paquetá, meia do West Ham, pode entrar com uma ação contra a Federação Inglesa de Futebol (FA) após ter sido inocentado no caso de apostas esportivas. De acordo com informações da ‘BBC’, divulgadas nesta quinta-feira (4), pessoas próximas ao jogador confirmaram que sua equipe jurídica avalia diferentes caminhos, entre eles um possível processo contra a entidade.

Em maio de 2024, a FA acusou Paquetá de forçar a aplicação de cartões amarelos para influenciar o mercado de apostas. No entanto, em julho de 2025, uma comissão independente absolveu o brasileiro de todas as quatro acusações de manipulação.

A denúncia teve impacto direto na carreira do atleta, que viu fracassar uma negociação de 80 milhões de libras (R$ 590 milhões) para o Manchester City. Segundo a comissão, tanto Paquetá quanto o West Ham deixaram de receber valores expressivos com o cancelamento do acordo.

???? senior international call-ups for our Hammers this break ???? pic.twitter.com/nUBH14LXEr — West Ham United (@WestHam) September 4, 2025

Paquetá volta à Seleção Brasileira

Paralelamente, o meia revive o prazer de defender a Amarelinha após um período afastado devido às investigações. Ancelotti convocou o camisa 10 para os jogos contra Chile e Bolívia, dias 04 e 09 de setembro, respectivamente, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Além disso, a CBF o homenageou nesta semana ao lado de Casemiro, Marquinhos e Richarlison. O quarteto recebeu uma camisa especial pela marca de mais de 50 partidas disputadas com a Seleção.

