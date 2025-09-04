Segurança ironiza cuspida que tomou de Suárez: ‘Estava esperando uma mordida’

InícioEsportes
Segurança ironiza cuspida que tomou de Suárez após confronto pela Leagues Cup

Gene Ramírez, chefe de segurança do Seattle Sounders, comentou sobre a cusparada que tomou de Luis Suárez após a vitória da equipe de Seattle em cima do Inter Miami, por 3 a 0, na final da Leagues Cup, no estádio Lumen Field, em Seattle, no último domingo (31).

O segurança, portanto, ironizou a atitude do jogador uruguaio  em entrevista ao site “Mundo Deportivo” e fez referência à história mordida dada pelo atacante uruguaio no zagueiro italiano Giorgio Chiellini em partida da Copa do Mundo de 2014, no Brasil.

“Eu estava esperando uma mordida”, brincou.

A confusão entre os jogadores das equipes aconteceu no fim da partida, após o mexicano Obed Vargas ir para cima do Suárez. Na sequência, Sergio Busquets foi visto dando um soco no rival de 20 anos. Dessa forma, o uruguaio foi flagrado cuspindo no segurança dos rivais.

Mordidas de Suárez

Suárez, por sua vez, já se envolveu em outras polêmicas com mordidas. Recentemente, durante a partida entre Inter Miami e Los Angeles FC, ele tentou morder Jordi Alba, seu companheiro de equipe, durante uma confusão na partida.

No entanto, a mais famosa, aconteceu durante a Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Ele mordeu o ombro do zagueiro italiano Giorgio Chiellini. Aliás, por conta dessa atitude, ele ficou suspenso por quatro meses pela Fifa.

No entanto, a mordida de Suárez já tinha acontecido outras vezes. Em 2020, ele mordeu o meia Otman Bakkal, do PSV, quando ele atuava pelo Ajax. Na época, ele pegou sete partidas de suspensão. Em 2013, quando defendia o Liverpool, modeu o braço de Branislav Ivanovic, do Chelsea, e ficou de fora por dez jogos pela liga inglesa.

