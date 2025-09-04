Palmeiras depende de ajuda de rival para disputar a Libertadores Feminina

Eliminado na semifinal do Brasileirão Feminino, o Palmeiras vive um dilema para conseguir uma vaga na Libertadores Feminina do ano que vem. Para disputar a competição continental, as palestrinas dependem que o Corinthians conquiste o torneio deste ano.

Na classificação geral, o Verdão terminou à frente do São Paulo no número de vitórias, garantindo o terceiro lugar na tabela. O Brasileirão Feminino dá duas vagas para a Libertadores do ano que vem, que ficaram com Corinthians e Cruzeiro, finalistas do torneio. Entretanto, a Brabas do Timão disputarão a edição deste ano, junto com São Paulo e Ferroviária, e liberam uma vaga em caso de título.

Afinal, o campeão da Libertadores tem a vaga automática para a próxima edição, que se sobrepõe à classificação nacional. Com isso, o Palmeiras seria beneficiado. O clube alviverde ainda entra em campo com seu time feminino no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Super Ladies Cup, em busca de um título na temporada.

