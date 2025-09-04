Mansão de Cristiano Ronaldo favorece mercado de luxo em novo polo imobiliário da Europa

A mansão que Cristiano Ronaldo está construindo em Portugal, vai favorecer o mercado de luxo em novo polo imobiliário da Europa. O novo foco é a Riviera Portuguesa, formada por cidades como Cascais e Estoril, de acordo com a revista Forbes.

Na Quinta da Marinha, em Cascais, o craque português constrói mais uma mansão para sua lista, com uma suíte principal de 300 metros quadrados. Aliás, a nova residência é avaliada em 20 milhões de euros.

A região onde se encontra Cascais e Estoril, foi importante durante a Segunda Guerra Mundial, uma vez que foi refúgio de nobres e monarcas no século 20 e cenário de operações de espionagem durante a guerra. Dessa forma, atualmente, atrai investimentos milionários e projetos assinados por nomes como o arquiteto Pedro Reis e o designer Philippe Starck.

Assim, o edifício My Eden, é um dos principais investimentos em andamento. Com 12 andares, o projeto é do Pedro Reis e inclui jardins verticais que ligam o Jardim dos Passarinhos ao mar. Já o interior do empreendimento é do francês Philippe Starck. Detalhes da mansão de Cristiano Ronaldo Além de uma suíte master com 300 metros quadrados, a mansão luxuosa de mais de 2 mil metros quadrados contará com outros fatores que vale destacar, como a piscina interior em vidro terá uma passagem no fundo. Ou seja, vai ser possível andar por baixo e olhar para cima e ver quem está no local. A nova residência de CR7 também terá detalhes exclusivos, como aquecimento inteligente, ginásio, piscina interior e exterior, sala de massagens, cinema, duas garagens para guardar a coleção de automóveis, janelas grandes e terraços. Outro detalhe luxuoso da mansão serão as torneiras de ouro maciço e mármores italianos. Vale ressaltar também que terá um mural da Louis Vuitton, em que foi planejado especialmente para Cristiano Ronaldo e sua noiva, Giorgina Rodríguez.

