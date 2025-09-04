InícioEsportes
Esportes

Mansão de Cristiano Ronaldo favorece mercado de luxo em novo polo imobiliário da Europa

Mansão de Cristiano Ronaldo favorece mercado de luxo em novo polo imobiliário da Europa

Mansão de Cristiano Ronaldo favorece mercado de luxo em novo polo imobiliário da Europa - (crédito: Reprodução)
Mansão de Cristiano Ronaldo favorece mercado de luxo em novo polo imobiliário da Europa - (crédito: Reprodução)

A mansão que Cristiano Ronaldo está construindo em Portugal, vai favorecer o mercado de luxo em novo polo imobiliário da Europa. O novo foco é a Riviera Portuguesa, formada por cidades como Cascais e Estoril, de acordo com a revista Forbes.

Na Quinta da Marinha, em Cascais, o craque português constrói mais uma mansão para sua lista, com uma suíte principal de 300 metros quadrados. Aliás, a nova residência é avaliada em 20 milhões de euros.

A região onde se encontra Cascais e Estoril, foi importante durante a Segunda Guerra Mundial, uma vez que foi refúgio de nobres e monarcas no século 20 e cenário de operações de espionagem durante a guerra. Dessa forma, atualmente, atrai investimentos milionários e projetos assinados por nomes como o arquiteto Pedro Reis e o designer Philippe Starck.

Assim, o edifício My Eden, é um dos principais investimentos em andamento. Com 12 andares, o projeto é do Pedro Reis e inclui jardins verticais que ligam o Jardim dos Passarinhos ao mar. Já o interior do empreendimento é do francês Philippe Starck.

Detalhes da mansão de Cristiano Ronaldo

Além de uma suíte master com 300 metros quadrados, a mansão luxuosa de mais de 2 mil metros quadrados contará com outros fatores que vale destacar, como a piscina interior em vidro terá uma passagem no fundo. Ou seja, vai ser possível andar por baixo e olhar para cima e ver quem está no local.

A nova residência de CR7 também terá detalhes exclusivos, como aquecimento inteligente, ginásio, piscina interior e exterior, sala de massagens, cinema, duas garagens para guardar a coleção de automóveis, janelas grandes e terraços.

Outro detalhe luxuoso da mansão serão as torneiras de ouro maciço e mármores italianos. Vale ressaltar também que terá um mural da Louis Vuitton, em que foi planejado especialmente para Cristiano Ronaldo e sua noiva, Giorgina Rodríguez.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/09/2025 15:08
    x