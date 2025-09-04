Atlético: Sampaoli encontra problemas na zaga e inicia preparação para jogo decisivo

O técnico Jorge Sampaoli vive um dilema para a sua reestreia no Atlético Mineiro em uma semana de jogos por três competições diferentes: a ausência de jogadores defensivos. No entanto, focado nas partidas, principalmente no confronto contra o Cruzeiro, pela Copa do Brasil, o argentino programou sete sessões de treino, incluindo três dias de dois períodos.

Sampaoli tem somente Vitor Hugo e Vitão à disposição na zaga. No entanto, apesar de Saravia estar no departamento médico e sem prazo para retorno, o zagueiro Lyanco está em fase de transição. Ele pode se tornar opção no clássico contra o Cruzeiro, na quinta-feira (11), no Mineirão, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil.

Por outro lado, o zagueiro Ruan, último reforço do Galo na janela de transferências, segue fazendo trabalhos de recondicionamento físico e ainda não tem data para estrear. Vale lembrar que Júnior Alonso e Ivan Román estão a serviço de suas respectivas seleções e não participação da preparação.

Já os treinos vão acontecer em dois períodos durante três dias: quinta, sexta e domingo. No sábado, o elenco fará apenas um treino na Arena MRV.

O Atlético Mineiro perdeu o jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil por 2 a 0 para o Cruzeiro. Assim, precisa reverter o placar para ir à semifinal. No Campeonato Brasileiro, tem 24 pontos, dois a mais que o Vitória, primeiro no Z4. Vale lembrar ainda que o Atlético também está nas quartas de final da Sul-Americana e vai enfrentar o Bolívar.

