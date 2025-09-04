Conmebol sorteia os grupos da Libertadores Feminina

A Conmebol realizou na manhã desta quinta-feira (04), na sua sede em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Libertadores Feminina. A competição acontece entre os dias 02 e 18 de outubro, em Buenos Aires. Corinthians, São Paulo e Ferroviária são as três equipes que representam o Brasil.

Atual campeão, o Corinthians é o cabeça de chave do Grupo A, e está junto com o Always Ready, da Bolívia, e as representantes do Equador e da Colômbia, que ainda serão definidas. Já o São Paulo abre o Grupo C, que também tem as anfitriãs do San Lorenzo, o Olimpia e o Colo-Colo.

Já a Ferroviária está no Grupo B, que tem como cabeça de chave o Boca Juniors e também conta com Alianza Lima e Adiffem, da Venezuela. Nacional do Uruguai, Universitário do Chile, Libertad e a outra representante colombiana compõem a outra chave

O Brasil possui a hegemonia disparada na competição. De 16 edições, o país ficou com o título da Libertadores em 13 delas, com Corinthians, São José, Santos, Ferroviária e Palmeiras. O Atlético Huila, da Colômbia, foi o último clube não brasileiro a conquistar o torneio, em 2018.

