Andreas Pereira é a novidade em atividade do Palmeiras após dias de folgas

Nesta quinta-feira (04), o elenco do Palmeiras se reapresentou no CT após quatro dias de folga e contou com a presença do meia Andreas Pereira. Desde terça, ele já treinava internamente, mas agora teve os primeiros contatos com bola e com os novos companheiros.

Andreas Pereira treina normalmente, sem restrições, já que vinha de pré-temporada no Fulham, da Inglaterra. Ele ficará à disposição do técnico Abel Ferreira para o jogo do dia 13, contra o Internacional, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, logo após a Data Fifa. O Verdão ocupa a terceira posição da competição.

O elenco completo participou de trabalhos técnicos, com passes posicionais e circulação de bola. Na sequência, Abel Ferreira e sua comissão técnica comandaram ajustes específicos para os setores de defesa e ataque. Flaco López, Gustavo Gómez, Emi Martínez e Piquerez, convocados por suas seleções, não participaram das atividades.

Além de Andreas Pereira, a novidade foi Raphael Veiga, que realizou um treino de transição para voltar aos gramados. O camisa 23 não joga desde o início de agosto, na derrota por 2 a 0 para o Corinthians, pela Copa do Brasil. Com isso, ainda é dúvida para o duelo contra o Internacional, daqui a quase duas semanas.

