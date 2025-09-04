Jovem atacante retoma as atividades no Internacional após lesão no joelho

Nesta quinta-feira (04), o elenco do Internacional seguiu com os trabalhos no CT Parque Gigante e contou com uma novidade: o atacante Lucca Drummond, em fase final de recuperação de uma contusão, apareceu no local e treinou com os companheiros. Ele sofreu um problema no joelho direito.

Lucca ainda cumpre as últimas etapas da transição física. Como o Internacional não tem jogos devido à Data Fifa, o atacante deve estar em condições justamente quando o período sem confrontos terminar, no dia 13, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Ele rompeu os ligamentos do joelho em dezembro de 2024, às vésperas da última rodada do Campeonato Brasileiro daquela temporada.

Revelado pelo São Paulo, Lucca chegou ao Internacional na temporada passada para reforçar o sub-20. Sob o comando do argentino Eduardo Coudet, subiu aos profissionais e recebeu algumas chances, mas a lesão de ligamento atrapalhou sua evolução no elenco principal do Colorado. Em números, fez duas partidas como titular e deu uma assistência, a última em 27 de julho, a única sob o comando de Roger Machado. Além disso, também atuou na base e no Inter B, em torneios como a Copa FGF, onde marcou um único gol.

O vínculo de Lucca com o Internacional terminaria em janeiro deste ano, mas a diretoria colorada renovou o contrato até dezembro. Na mesma situação, o defensor Mercado também se recuperava de lesão no joelho. Assim, o clube manteve os dois protegidos até a plena recuperação das contusões.

