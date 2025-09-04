Depay dá assistência, mas Holanda fica no empate com a Polônia pelas Eliminatórias

A Holanda perdeu a chance de se manter 100% nas Eliminatórias para Copa do Mundo de 2026. Nesta quinta-feira (4), em Roterdã, a Laranja Mecânica dominou praticamente todo o jogo, mas acabou no empate em 1 a 1 com a Polônia. Dumfries abriu o placar para a seleção da casa, com assistência de Depay, Cash, na reta final da partida, deixou tudo igual.

O resultado faz o grupo G ficar embolado. O empate coloca a Holanda na liderança, com sete pontos em três jogos, empatada com Finlândia e Polônia, que já realizaram quatro partidas.

As duas seleções voltam a campo no próximo domingo (7). A Holanda visita a Lituânia às 13h (de Brasília), enquanto a Polônia recebe a Finlândia às 15h45, em confronto direto pela liderança do Grupo G.

O primeiro tempo mostrou o que desejavam as duas equipes. De um lado, a Holanda queria jogo, buscava o ataque, enquanto a Polônia apenas se defendia, muitas vezes até com Lewandowski voltando para marcar. Assim, o que se viu foram os Países Baixos amassando durante os primeiros 45 minutos.

O volume de jogo holandês esbarrava, muitas vezes, no goleiro Skorupski, que fazia boas defesas e segurava o zero no placar. Em um lance, ele quase levou um frango, mas se redimiu. Contudo, aos 27 minutos, o arqueiro saiu mal após cobrança de escanteio de Depay e Dumfries, livre na segunda trave, cabeceou para abrir o placar. Nem a desvantagem no marcador fez a Polônia sair tanto para o ataque, e o capitão Lewandowski ficou isolado na frente.

Holanda é castigada no segundo tempo

A segunda etapa seguiu com a Holanda em cima da Polônia, mas sem o ímpeto de antes. Com posse de bola e volume de jogo, a equipe da casa até criou algumas chances, porém pecava no último terço de campo. Assim, o time visitante passou a gostar do jogo e tentar o empate em Roterdã. Os dois técnicos fizeram substituições e, pelo lado anfitrião, Ronald Koeman tirou Depay, que não balançou a rede e, assim, segue empatado com Van Persie como o maior artilheiro da seleção.

Aos 36 minutos, a Holanda foi castigada por não ter matado o jogo. Após boa troca de passes no ataque, a bola chegou na direita para Cash, que finalizou no ângulo de Verbruggen.

