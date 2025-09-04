Espanha estreia nas Eliminatórias com vitória sobre a Bulgária

A Espanha começou sua trajetória rumo à Copa do Mundo 2026. Nesta quinta-feira (4), a seleção espanhola não tomou conhecimento da Bulgária e venceu os adversários por 3 a 0, com três gols marcados ainda no primeiro tempo, nesta 1ª rodada do Grupo E das Eliminatórias da Europa. Oyarzabal, Merino e Cucurella balançaram a rede, com destaque para a boa atuação de Lamine Yamal, que deu duas assistências e fez grandes jogadas pelo lado direito do campo no Estádio Nacional Vasil Levski, em Sófia.

Dessa maneira, a Espanha somou os três primeiros pontos no Grupo E e assumiu a liderança da chave. Os espanhóis levam vantagem sobre a Turquia no saldo de gols, uma vez que os turcos venceram a Geórgia por 3 a 2, também nesta quinta-feira.

Além disso, outra boa notícia para os espanhóis foram os retornos de Carvajal, lateral-direito do Real Madrid, e Rodri, volante do Manchester City. A dupla ficou afastada desde setembro do ano passado devido a lesões de ligamento cruzado no joelho e foram as novidades do técnico Luis de la Fuente nesta Data Fifa. Ambos saíram do banco de reservas aos 20 minutos da segunda etapa.

Por outro lado, a Bulgária tenta voltar a disputar uma Copa do Mundo depois de 27 anos. Para isso, a seleção precisa ao menos encerrar na vice-liderança do Grupo E, onde atualmente ocupa a lanterna, com −3 de saldo de gols, atrás da Geórgia. Além disso, a equipe búlgara não vence há 10 meses, com o último triunfo em 15 de novembro de 2024.

O jogo

A Espanha dominou o primeiro tempo. Os espanhóis criaram oportunidades por todos os lados, tanto na troca de passes quanto na bola área. Assim, Lamine Yamal teve uma grande atuação, com duas assistências e boas jogadas pelo lado direito do campo. Com o domínio, a equipe balançou a rede com Oyarzabal, Merino e Cucurella. Por outro lado, a Bulgária não conseguiu criar chances e teve pouca posse de bola. Porém, os donos da casa acertaram a trave com Kirilov, na reta final da primeira etapa.

Na volta do intervalo, a Espanha manteve o domínio da partida, mas diminuiu o ritmo. Luis de la Fuente fez alterações na equipe, promovendo os retornos de Carvajal e Rodri, e o time controlou a partida com muitas trocas de passes.

