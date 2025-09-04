Ucrânia x França: onde assistir, escalações e arbitragem

Ucrânia e França estreiam nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (5). As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo D da competição. O duelo será realizado em campo neutro, na Polônia, devido à guerra ainda em curso entre Ucrânia e Rússia. Islândia e Azerbaijão completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega a Ucrânia

Longe de Kiev, a seleção ucraniana vive um momento irregular e vai tentar surpreender uma das principais equipes do planeta.

Além disso, a Ucrânia terá uma baixa importante para o jogo desta sexta-feira. Isto porque o goleiro Lunin, reserva de Courtois no Real Madrid, acabou sendo cortado da convocação após alegar dores na lombar. Dessa maneira, o técnico Sergiy Rebrov deve escalar Trubin, do Benfica, como titular.

Como chega a França

Por outro lado, a França estreia nas Eliminatórias após ficar com o terceiro lugar na Liga das Nações. Assim, os franceses aparecem como grandes favoritos do Grupo D para confirmar a classificação direta para a Copa do Mundo.

Para o duelo desta sexta-feira, o técnico Didier Deschamps não poderá contar com o zagueiro Saliba e o meia-atacante Rayan Cherki foram desconvocados porque estão lesionados.

UCRÂNIA X FRANÇA

1ª rodada do Grupo D das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026

Data-Hora: sexta-feira, 05/09/2025, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Municipal de Breslávia (POL).

UCRÂNIA: Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviienko e Mykolenko; Kaliuzhny, Zinchenko, Tsygankov, Shaparenko e Sudakov; Dovbyk. Técnico: Serhiy Rebrov.

FRANÇA: Maignan; Koundé, Upamecano, Konaté e Theo Hernandez; Tchouaméni e Rabiot; Olise, Thuram, Mbappé e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Danny Makkelie (HOL).

Assistentes: Hessel Steegstra (HOL) e Jan de Vries (HOL).

VAR: Dennis Johan Higler (HOL).

