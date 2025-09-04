Atlético e Deyverson fazem acordo na Justiça do Trabalho

Atlético e Deyverson entraram em acordo na Justiça do Trabalho nesta quinta-feira (4). O atacante cobrava na Justiça verbas rescisórias que deveriam ter sido pagas quando deixou o Galo, ainda no primeiro semestre deste ano.

De acordo com o processo, o clube mineiro não teria quitado o valor de R$ 919.833,83, divididos em dez parcelas. Agora, o atacante, com o acordo firmado, terá direito a receber R$ 1.092.000,00. No entanto, a forma de pagamento mudou.

O Galo terá que pagar a dívida em sete parcelas, sendo a primeira, no montante de R$ 548 mil, já no dia 20 deste mês. As demais seis parcelas vencem todo dia 20, de outubro a março, no valor de R$ 90.666,66.

Além disso, o Atlético terá que honrar com o pagamento dos honorários da defesa de Deyverson: R$ 54,6 mil.

Deyverson chegou ao Galo em agosto do ano passado. Assim, disputou 35 jogos, com oito gols marcados, e conquistou o título mineiro deste ano. Em março, transferiu-se para o Fortaleza.

O jogador é pivô ainda de outra pendência financeira envolvendo o Atlético. Afinal, o Cuiabá acionou a CNRD (Câmara Nacional de Resolução de Disputas) contra o clube, cobrando R$ 4,5 milhões pela venda do jogador no ano passado.

Dessa maneira, o Galo foi condenado a pagar R$ 4.618.709,38. A decisão cabe recurso.

