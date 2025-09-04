Pela primeira vez na Seleção, Samuel Lino quer mostrar serviço para Ancelotti

Convocado pela primeira vez, Samuel Lino estará à disposição de Carlo Ancelotti para a partida do Brasil desta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Chile, pelas Eliminatórias Sul-Americana para a Copa do Mundo de 2026. Ele comentou da oportunidade de jogar no Maracanã e afirmou que quer mostrar serviço para o treinador.

“É muito especial, é a Seleção Brasileira, a camisa da Seleção é gigante, num estádio que é histórico, que agora estou tendo a chance de jogar sempre, é a casa do Mengão e diante também da nação brasileira. Quero aproveitar essa oportunidade, porque é a última vez que o Brasil vai jogar no Brasil, no Maraca, antes da Copa do Mundo. É um momento especial e vou aproveitar ao máximo”, disse em entrevista à CBF.

“(Quero) Demonstrar para o Ancelotti o 100% de mim, da minha capacidade e mostrar que estou aqui para ajudar. Vou tentar me empenhar para ajudar os meus companheiros o máximo possível, a qualidade depois aparece. Quero mostrar que estou comprometido e muito feliz com a oportunidade de estar aqui”, concluiu.

Samuel Lino, afinal, vai ocupar o lugar de Matheus Cunha, do Manchester United, que deixou a partida do time inglês contra Burnley aos 30 minutos do primeiro tempo. O jogador teve problema muscular na coxa esquerda.

Atualmente, o Brasil ocupa a terceira colocação da tabela das Eliminatórias, com 25 pontos, e não tem mais chance de terminar em primeiro lugar. Isso porque, com apenas mais seis pontos em disputa, a líder Argentina tem 10 de vantagem. O Equador, que está em segundo, possui a mesma pontuação que a equipe de Ancelotti, mas leva vantagem no saldo de gols.

