‘Falei que era um até logo’, brinca Cuiabano após rápida volta ao Botafogo

Em mensagem de despedida do Botafogo, Cuiabano deixou claro que era um “até logo”, mas ele não esperou que ia ser tão rápido. Quatro dias depois de chegar ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o lateral-esquerdo foi emprestado para o Alvinegro até dezembro de 2025. Em retorno ao Brasil, ele ressaltou o retorno ao Glorioso e de vestir a icônica camisa 6 do clube.

“Falei que era um “até logo”. Estou muito feliz por retornar à minha casa, tenho coisas ainda para conquistar aqui, pretendo conquistar títulos esse ano. Estou muito feliz. Retornar, vestir a camisa 6 (de Nilton Santos), significa muito para o clube e também para mim, representar um ídolo que vestiu essa camisa, um dos maiores laterais-esquerdos do mundo. Estou muito feliz por estar aqui”, disse Cuiabano à Botafogo TV.

Na última sexta-feira (29), o Botafogo aceitou uma proposta de 6 milhões de euros, cerca de R$ 38,1 milhões, na cotação atual, do Forest. O embarque para a Inglaterra foi no dia seguinte. Porém, agora ele está de volta ao Glorioso.

Cuiabano, que rescindiu seu contrato com o Botafogo para se transferir ao Nottingham Forest, não estará disponível para o confronto com o Vasco, no dia 11, pela Copa do Brasil. Ele, afinal, só terá condições legais de jogo no duelo seguinte, contra o São Paulo, pelo Brasileirão, no dia 14.

