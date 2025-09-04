Dinamarca x Escócia: onde assistir, escalações e arbitragem

Dinamarca e Escócia estreiam nas Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026 nesta sexta-feira (5). As seleções se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela 1ª rodada do Grupo C da competição, no Estádio Parken, em Copenhague. Bielorússia e Grécia completam a chave, onde somente o primeiro colocado garante a classificação direta para o Mundial. Mas, quem ficar em segundo terá que disputar um playoff em busca da vaga.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada).
Como chega a Dinamarca
A Dinamarca começa sua trajetória em busca de uma classificação na Copa do Mundo de 2026, após apresentar bons desempenhos recentes no cenário europeu. A seleção dinamarquesa disputou os dois últimos Mundiais, mas parou na fase de grupos em 2022.
Além disso, a Dinamarca vem de duas vitórias sobre Lituânia e Irlanda do Norte nos amistosos disputados após a eliminação na Liga das Nações para Portugal.
Contudo, para o duelo desta sexta-feira, o técnico Brian Riemer não poderá contar com o meia-atacante Victor Jensen, lesionado.
Como chega a Escócia
Por outro lado, a Escócia tenta surpreender no Grupo C e busca, ao menos, a segunda posição para confirmar uma vaga na repescagem. No entanto, os escoceses não conseguiram um bom desempenho nas últimas Eliminatórias e ficaram de fora da Copa do Mundo no Qatar, em 2022.
Nos últimos dois amistosos disputados, a Escócia goleou Liechtenstein por 4 a 0, mas perdeu por 3 a 1 para a Islândia.
Por fim, a boa notícia para a Escócia é que o técnico Steve Clarke não terá baixas para a estreia nas Eliminatórias.
DINAMARCA X ESCÓCIA
1ª rodada do Grupo C das Eliminatórias da Europa para a Copa do Mundo 2026
Data-Hora: sexta-feira, 05/09/2025, às 15h45 (de Brasília).
Local: Estádio Parken, em Copenhague (DIN).
DINAMARCA: Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard e Dorgu; Hojbjerg e Hjulmand; Dreyer, O’Riley e Dolberg; Biereth. Técnico: Brian Riemer.
ESCÓCIA: Clark; Ralston, Scouttar, Hanley e Robertson; Gilmour e Mclean; Christie, McGinn e McTominay; Adams. Técnico: Steve Clarke.
Árbitro: Daniel Siebert (ALE).
Assistentes: Jan Seidel (ALE) e Rafael Foltyn (ALE).
VAR: Christian Dingert (ALE).
