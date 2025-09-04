Flamengo se manifesta após condenação de Bruno Henrique

O Flamengo se pronunciou, nesta quinta-feira (4), nas redes sociais após a condenação de Bruno Henrique no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Em mensagem de apoio ao atacante, o Rubro-Negro carioca manteve o posicionamento inicial no caso e demonstrou carinho. O jogador, afinal, é um dos maiores ídolos da história do clube carioca.

“Sempre com você, BH”, escreveu o Flamengo.

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, recebeu a pena mínima de 12 jogos de suspensão e R$ 60 mil de multa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), em julgamento por manipulação esportiva, que durou mais de seis horas nesta quinta-feira (4).

O Flamengo indicou que deve entrar com recurso. Nesse caso, Bruno Henrique terá julgamento no pleno do STJD. Enquanto o recurso não ocorre, o clube vai pedir o efeito suspensivo. A suspensão, assim, deve ser cumprida de forma imediata. Se contar apenas os 12 próximos compromissos do clube rubro-negro em competições nacionais, ele voltará contra o Bragantino, dia 10 de dezembro.

Por fim, Bruno Henrique participou da audiência de forma remota e fez apenas uma breve declaração, mas não respondeu nenhuma pergunta.

