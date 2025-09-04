Fisioterapeuta do Fluminense é eleito o melhor da América do Sul

Nilton Petrone, também conhecido como Filé, fisioterapeuta do Fluminense, venceu o prêmio de melhor fisioterapeuta da América do Sul no Prêmio Confut 2025. O resultado teve divulgação nesta quinta-feira (4).

Há mais de 20 anos no Fluminense, o fisioterapeuta atualmente é o coordenador geral de fisioterapia de todas as categorias de futebol do clube. Filé, afinal, se destaca sempre na recuperação antecipada de atletas. Nesta temporada se destaca nos casos de Otávio e Bernal.

Pioneiro, o profissional implementou o MAC (Método de Aceleração Cicatricial), passando a ministrar cursos acerca do assunto. Ele, atualmente, coordena os processos do setor que representa desde as categorias de base até o futebol profissional do Tricolor.

Tricolor de coração, Filé ganhou fama mundial pela recuperação de Ronaldo Fenômeno para a disputa da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil faturou a quinta e última estrela. A volta do jogador, aliás, era considerada quase impossível, mas Filé conseguiu fazer o jogador voltar a a atuar em alto nível.

