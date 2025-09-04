Campeões mundiais pela Seleção recebem homenagens da CBF

Campeões mundiais de cada conquista do Penta da Seleção Brasileira receberam homenagens pela CBF nesta quinta-feira (4/9), dia em que o Brasil enfrenta o Chile, no Maracanã, pelas Eliminatórias da Copa de 2026. O presidente da entidade, Samir Xaud, recepcionou vinte jogadores convidados para almoço na sede da CBF, presenteando-os com camisas da Seleção.

Afinal, eles serão convidados de honra para o duelo contra os chilenos, que ocorre a partir das 21h30 (de Brasília). A iniciativa, puxada exatamente por Xaud, visa, assim, marcar o o momento de reconstrução da relação entre a Seleção e os brasileiros.

“Nada mais justo do que chamar para a reconstrução os ídolos que construíram a história vitoriosa da Seleção Brasileira. Essa energia de campeão mundial é transmissível e tenho certeza que a Seleção que vai para o jogo sentirá isso”, disse o presidente.

Saiba quem estava presente

Após o almoço, então, os craques receberam camisas atuais da Seleção, mas com as numerações que utilizaram quando foram campeões. Entre os convidados, estavam Pepe, representando as conquistas de 1958 e 1962; Brito, Roberto Miranda, Jairzinho, Dadá Maravilha, Paulo Cézar Caju e Marco Antônio, da Copa de 1970; Bebeto, Branco, Jorginho, Márcio Santos, Mauro Silva, Mazinho, Ronaldão e Zinho, de 1994; Anderson Polga, Denilson, Edilson, Kleberson e Lúcio, da conquista mais recente, em 2002

Único bicampeão da lista, aliás, Pepe comemorou o convite e celebrou seu retorno ao Maracanã. Por lá, fez história junto com Pelé e companhia no Santos.

“Eu recebi esse convite com muita honra e felicidade. É bom ver essa meninada e sentir o reconhecimento. Estou ansioso para voltar ao Maracanã, onde sempre fizemos grandes jogos”, afirmou o Canhão da Vila.

