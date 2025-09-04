CBF divulga numeração da Seleção Brasileira; veja

Ao entrar em campo nesta quinta-feira (4/9), no Maracanã, para enfrentar o Chile, a Seleção Brasileira estará de numeração nova. Afinal, a CBF anunciou a poucas horas do início do jogo, válido pelas Eliminatórias da Copa, os números de 23 dos 24 convocados.
Isso ocorre porque o número máximo de relacionados para jogos das Eliminatórias é 23. Assim, o volante Jean Lucas foi preterido da lista e ficou fora, não recebendo numeração própria. Dessa forma, Raphinha surge com a camisa 10, que era de Vini Jr, suspenso para esta partida contra os chilenos. O craque, assim, sequer constou na lista de Ancelotti, “descansando” na Data Fifa.
Outros destaques
Veja a numeração da Seleção Brasileira
1- Alisson
2- Wesley
3- Gabriel Magalhães
4- Marquinhos
5- Casemiro
6- Douglas Santos
7- João Pedro
8- Bruno Guimarães
9- Richarlison
10- Raphinha
11- Lucas Paquetá
12- Bento
13- Vitinho
14- Fabrício Bruno
15- Alexsandro
16- Caio Henrique
17- Kaio Jorge
18- Andrey Santos
19- Luiz Henrique
20- Estêvão
21- Samuel Lino
22- Gabriel Martinelli
23- Hugo Souza
