CBF divulga numeração da Seleção Brasileira; veja - (crédito: Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Ao entrar em campo nesta quinta-feira (4/9), no Maracanã, para enfrentar o Chile, a Seleção Brasileira estará de numeração nova. Afinal, a CBF anunciou a poucas horas do início do jogo, válido pelas Eliminatórias da Copa, os números de 23 dos 24 convocados.

Isso ocorre porque o número máximo de relacionados para jogos das Eliminatórias é 23. Assim, o volante Jean Lucas foi preterido da lista e ficou fora, não recebendo numeração própria. Dessa forma, Raphinha surge com a camisa 10, que era de Vini Jr, suspenso para esta partida contra os chilenos. O craque, assim, sequer constou na lista de Ancelotti, “descansando” na Data Fifa.

Outros destaques

Veja a numeração da Seleção Brasileira

1- Alisson

2- Wesley

3- Gabriel Magalhães

4- Marquinhos

5- Casemiro

6- Douglas Santos

7- João Pedro

8- Bruno Guimarães

9- Richarlison

10- Raphinha

11- Lucas Paquetá

12- Bento

13- Vitinho

14- Fabrício Bruno

15- Alexsandro

16- Caio Henrique

17- Kaio Jorge

18- Andrey Santos

19- Luiz Henrique

20- Estêvão

21- Samuel Lino

22- Gabriel Martinelli

23- Hugo Souza

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 04/09/2025 20:25
