Confira quais jogos Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo

Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo por 12 partidas após condenação pelo STJD, nesta quinta-feira (4), por forçar um cartão amarelo e beneficiado apostadores em 2023. De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) não vale para competições continentais. Ou seja, ele está liberado na Libertadores. Desta maneira, ficará fora dos jogos pelo Brasileirão.

O atacante não poderá estar em campo nos jogos contra Juventude, Vasco, Corinthians, Cruzeiro, Bahia, Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Sport, São Paulo, Santos e Fluminense, no Brasileirão.

A partida que marcará o retorno de Bruno Henrique ainda é um mistério. Isso porque, o Flamengo ainda tem uma partida atrasada no Brasileirão, diante do Sport Recife.

A data base para a volta, aliás, é 10 de dezembro, em jogo contra o Bragantino, pelas últimas rodadas do Brasileirão. Se o duelo atrasado da 12ª rodada for marcado antes disso, o retorno, assim, será no clássico com o Fluminense, no dia 6 de dezembro.

Os jogos de Bruno Henrique

14/09 – Juventude x Flamengo (Brasileirão)

21/09 – Flamengo x Vasco (Brasileirão)

28/09 – Corinthians x Flamengo (Brasileirão)

02/10 – Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão)

05/10 – Bahia x Flamengo (Brasileirão)

15/10 – Botafogo x Flamengo (Brasileirão)

19/10 – Flamengo x Palmeiras (Brasileirão)

26/10 – Fortaleza x Flamengo (Brasileirão)

02/11 – Flamengo x Sport (Brasileirão)

05/11 – São Paulo x Flamengo (Brasileirão)

09/11 – Flamengo x Santos (Brasileirão)

19/11 – Fluminense x Flamengo (Brasileirão)

