Messi se emociona em possível despedida oficial diante da torcida argentina

Messi se emociona em possível despedida em jogos oficiais na Argentina
A noite desta quinta-feira (04/9), no Estádio Monumental de Núñez, pode marcar a última vez de Lionel Messi em um jogo oficial pela seleção Argentina em solo nacional. Antes mesmo do apito inicial contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o camisa 10 já mostrava que a partida teria um peso especial. Durante o aquecimento, ao aparecer no gramado, Messi não conteve a emoção e foi flagrado com os olhos marejados.

O clima tomou ainda mais força na entrada das equipes. Ao som do hino nacional, Messi retornou ao campo acompanhado de seus filhos, enquanto a esposa, Antonella Roccuzzo, acompanhava a cena das tribunas. O gesto simbolizou o momento marcante da carreira do craque, que se aproxima do fim de sua trajetória com a seleção.

O duelo contra os venezuelanos foi o último compromisso da Argentina em casa nas Eliminatórias. Até a Copa do Mundo, o time comandado por Lionel Scaloni terá apenas amistosos nas Datas Fifa. Mas sem garantia de que algum deles aconteça em território argentino.

Desde a conquista no Catar, Messi tem deixado em aberto seu futuro na seleção. Contudo, ao longo dos últimos meses, reforçou a ideia de estar presente no Mundial de 2026, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. Mesmo aos 38 anos, o capitão segue sendo protagonista absoluto no esquema de Scaloni e sonha com a chance de conquistar o bicampeonato mundial consecutivo.

