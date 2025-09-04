Léo Jardim, do Vasco, relembra expulsão contra o Inter: ‘A gente esperou o árbitro’

O goleiro Léo Jardim, enfim, deu sua versão sobre a expulsão sofrida em jogo do Vasco contra o Inter, no último dia 27 de julho. Nesta quinta-feira (4/9), o arqueiro relembrou o caso em entrevista ao ex-goleiro Getúlio Vargas em seu podcast, “Super Mundo GV”.

Jardim revelou que estava, sim, com uma lesão no momento em que caiu no gramado pedindo atendimento. Na ocasião, o Vasco vencia o Inter por 1 a 0 em pleno Beira-Rio e levava pressão dos donos da casa. Ele, então, afirmou que o bandeira não permitiu a entrada do fisioterapeuta Eduardo Calçada, citado como Dudu.

“Eu realmente estava com uma lesão, estava com dor. Aí houve uma confusão na substituição. Eu estava caído, só que aí, nesse meio tempo todo, ia trocar algum jogador e era a última pausa. Não poderia parar de novo o jogo, e aí chamou mais um jogador, que não estava pronto. E aí nesse tempo todo, o Flavio (Rodrigues de Souza) foi ficando nervoso porque o jogo ficou parado muito tempo, só que eu estava caído. E eu falei, ‘só vou passar o spray’, porque o Dudu, fisioterapeuta, estava ali do lado, só que o bandeira não deixou ele entrar em campo, e a gente esperou o árbitro vir para poder autorizar “, relatou.

Goleiro do Vasco foi expulso por suposta cera

Assim, o árbitro Flavio Rodrigues de Souza (SP), o advertiu com o segundo cartão amarelo, ocasionando em sua expulsão do jogo. No primeiro lance após sua saída, o Vasco levou o empate, já com Daniel Fuzato no gol.

“Ele veio e já falou: ‘se você não levantar, eu vou expulsar’. Eu falei: ‘não, só quero o spray’. E aí já deu vermelho. Foi essa confusão toda. Eu fiquei com uma cara de cachorro sem dono, né? O cachorro que caiu do caminhão de mudança”, contou.

