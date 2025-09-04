Conmebol elimina Independiente da Sul-Americana por briga de torcida

A Conmebol anunciou uma punição histórica nesta quinta-feira (4). O Independiente, da Argentina, está eliminado da Copa Sul-Americana 2025. A decisão ocorreu por causa de uma briga de torcidas no jogo de ida das oitavas de final. Com isso, a Universidad de Chile avança para as quartas de final do torneio. O time chileno, portanto, enfrentará o Alianza Lima na próxima fase.

A dura decisão da entidade, de fato, tem um motivo muito claro. O Comitê Disciplinar puniu o clube por “cenas de selvageria”. No jogo de ida, que ocorreu no último dia 21 de agosto, em Avellaneda, torcedores do Independiente atacaram os chilenos. A briga generalizada no estádio do time argentino resultou na eliminação sumária da equipe.

Além da eliminação, os dois clubes sofreram outras sanções pesadas. Tanto o Independiente quanto a Universidad de Chile foram punidos com 14 jogos de portões fechados. A punição vale para jogos da Conmebol, como mandante ou como visitante. A confederação também multou ambos os times em 150 mil dólares (cerca de R$ 817,5 mil).

O clube argentino, contudo, recebeu uma multa extra e ainda mais pesada. A entidade máxima do futebol sul-americano aplicou uma sanção adicional de 100 mil dólares (R$ 545 mil). A punição extra, segundo a nota oficial, foi por causa de atos racistas de sua torcida. A diretoria do Independiente, por fim, ainda não se manifestou publicamente sobre a dura decisão.

