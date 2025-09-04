Após ausência no treino de quarta, Neymar volta às atividades no Santos

Neymar recebeu liberação e voltou aos treinos com o restante do elenco do Santos, nesta quinta-feira (04). O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou atividades em dois períodos, no CT Rei Pelé, que marcou o segundo dia de preparação. O camisa 10 fez apenas trabalhos físicos na academia e foi baixa no treinamento que ocorreu no campo, da última quarta-feira (03/09), quando ocorreu a reapresentação do grupo.

Assim, o Peixe terá pelo menos mais nove dias de preparação para o seu compromisso seguinte. O planejamento do clube é que todos os atletas estejam à disposição do comandante argentino. No caso, os retornos do zagueiro João Basso e do meio-campista William Arão, que são dúvidas. A dupla ainda está em transição física do departamento médico para o campo.

Além disso, a expectativa é de que os últimos reforços também estejam aptos. No caso, o zagueiro Adonis Frías, o meio-campista Victor Hugo e o atacante Lautaro Díaz, que já participam dos treinamentos com o restante do elenco. O outro reforço recém-contratado, Alexis Duarte, está a serviço da Seleção do Paraguai e integrará a preparação com o grupo somente após a data Fifa.

Neymar avalia se entrará em campo pelo Santos

Neymar, à princípio, tem condições físicas para enfrentar o Atlético, na próxima partida da equipe. A sua participação dependerá do veredito do astro e de seus representantes, já que há uma oposição que ele atue em gramados sintéticos, como é o caso da Arena MRV.

Até o momento, o único desfalque certo é o atacante Rolheiser, que cumprirá suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Santos encara o Galo pela 23ª rodada do Brasileirão, às 16h, na Arena MRV, no dia 14 de setembro. O Santos tem uma atenção especial ao retorno dos jogos, pois apenas disputa o Campeonato Brasileiro e se encontra em situação incômoda. Afinal, o Alvinegro Praiano está em 16º lugar, uma posição acima da zona de rebaixamento, com os mesmos 22 pontos do Vitória, o 17º colocado.

