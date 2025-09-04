InícioEsportes
Palmeiras analisa estabelecer prazo para Abel Ferreira responder sobre renovação

Abel Ferreira está próximo de alcançar proeza marcante no comando do Palmeiras

Abel Ferreira está próximo de alcançar proeza marcante no comando do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)
Abel Ferreira está próximo de alcançar proeza marcante no comando do Palmeiras - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O Palmeiras demonstra urgência por uma resposta do técnico Abel Ferreira envolvendo a negociação pela extensão de contrato. Apesar disso, a intenção é não impor uma pressão. O clube entregou uma oferta para ampliar o vínculo até o final de 2027, já que o atual expira ao término da atual temporada. O Alviverde pretende estabelecer novembro como prazo para uma definição do comandante português. Especialmente para dar prosseguimento ao seu planejamento.

A propósito, o imbróglio com o Al Sadd na Fifa é um argumento que o Verdão estuda utilizar para receber um retorno do treinador. Inclusive, depois dos três dias de descanso, ele não se reapresentou com o restante do grupo, nesta quinta-feira (04).

O Palmeiras também deseja acelerar as tratativas por um desfecho, pois entende que não há mais detalhes a se debater. Isso porque, o clube considera que cumpriu todas as exigências de Abel Ferreira. A propósito, o pedido pela chegada de reforços e renovação do elenco.

Caso a resposta do técnico seja pela continuidade no Alviverde corresponderia com a conclusão do mandato da presidente Leila Pereira. Além disso, levando em consideração a era moderna no Palmeiras, seria um feito histórico. No caso, a permanência de um único comandante no cargo durante o governo de apenas um mandatário.

Palmeiras salvou Abel de sofrer punições da Fifa

O clube também adota esse movimento estratégico para evitar um novo imbróglio com a quase saída de Abel em 2023. Na oportunidade, o treinador viajou ao Qatar durante uma das paralisações durante data Fifa. Assim, se encontrou com representantes do Al Sadd. Na ocasião, assinou um documento que sinalizava a intenção de treinar a equipe no ano seguinte. Contudo, na sequência o português mudou de ideia e permaneceu no Alviverde em 2024. Com isso, o clube do Oriente Médio acionou a Fifa para receber uma compensação pelo descumprimento do acordo.

O Palmeiras tomou conhecimento desta situação somente no dia 6 de dezembro de 2023, após a conquista do Campeonato Brasileiro. Com o intuito de finalizar a disputa judicial, o Alviverde propôs uma conclusão do caso e os clubes chegaram a um acordo há dez dias. O Alviverde mudou de ideia e sinalizou que se recusaria a receber R$ 10 milhões do Al Sadd por uma cláusula na venda de Giovanni. Com isso, o clube do Oriente Médio encerraria a ação contra Abel Ferreira. Com a concordância, o comandante português deixou de correr riscos de sofrer sanções da Fifa.

