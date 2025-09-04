Arrascaeta marca, Uruguai vence Peru e confirma classificação para a Copa de 2026

O Uruguai confirmou a vaga na Copa de 2026 com a vitória por 3 a 0 sobre o Peru na noite desta quinta-feira (4), em Montevidéu. A Celeste Olímpica se classificaria até mesmo com derrota, já que a Venezuela não derrotou a Argentina em Buenos Aires. Aguirre, Arrascaeta e Viñas anotaram os gols no Estádio Centenário. Pela 15ª vez em sua história, a quinta consecutiva, a seleção bicampeã vai ao Mundial.

Com o resultado, os uruguaios pulam para a terceira colocação, agora com 27 pontos, e não podem mais ser ultrapassados pelos venezuelanos, em sétimo com 18. Os seis primeiros avançam direto para o Mundial que será disputado no Canadá, Estados Unidos e México. Já os andinos seguem em penúltimo, com 12 somados.

O jogo

Mesmo sem o lateral-esquerdo Maxi Araújo e o zagueiro Giménez, o time comandado por El Loco Bielsa não sentiu as ausências e teve o controle das ações. Com Arrascaeta, Varela e Piquerez de titulares, os donos da casa criaram as melhores chances. Aos 13 minutos, em jogada que começou com Arrascaeta iludindo a marcação, Varela fez cruzamento na medida para Aguirre abrir o placar de cabeça na grande área. As melhores chegadas dos peruanos foram em arremates de Gonzáles e Yotún que pararam no goleiro Rochet, que defende o Internacional.

Na volta do intervalo, o Uruguai manteve a pressão diante de um adversário que ficou, sem sucesso, à espera dos contragolpes. Assim, os anfitriões ampliaram aos 12′, em mais um lance que teve participação do trio. Varela cruzou na segunda trave para Aguirre, que ajeitou de cabeça para trás. Arrascaeta, quase na linha da pequena área, fuzilou sem chances para o goleiro Gallese. Ainda deu tempo para Viñas, um dos entraram na etapa final, balançar a rede. O atacante recebeu cruzamento da esquerda e chutou de primeira para fazer o terceiro do Uruguai e dar números finais ao placar no Centenário.

URUGUAI 3×0 PERU

Rodada 17 das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

Data: 4/9/2025 (quinta-feira)

Gols: Aguirre, 13’/1ºT (1-0); Arrascaeta, 12’/2ºT (2-0); Viñas, 34’/2ºT (3-0).

URUGUAI: Rochet; Varela, Cáceres, Olivera e Piquerez; Valverde, Betancur e Arrascaeta (Ugarte, 24’/2ºT); Pellistri (Zalazar, 31’/2ºT), Aguirre (Viñas, 29’/2ºT) e Brian Rodríguez. Técnico: Marcelo Bielsa.

PERU: Gallese; Advíncula, Abram, Garcés e López; Noriega, Gonzáles (Sergio Peña, intervalo), Yotún (Concha, 20’/2ºT); Cabrera (Grimaldo, intervalo), Luis Ramos e Quevedo (Rivera, 27’/2ºT). Técnico: Óscar Ibáñez

Árbitro: Facundo Tello (ARG)

Auxiliares: Ezequiel Brailovsky (BRA) e Gabriel Chade (BRA)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Cartões Amarelos: Olivera (URU); López, Gonzáles (PER)

Cartão Vermelho: –

