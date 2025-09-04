Paraguai empata com Equador e volta à uma Copa do Mundo após 16 anos

Paraguai precisava de apenas um ponto para se classificar para Copa do Mundo - (crédito: Foto: Divulgação / Conmebol)

Depois de 16 anos e com direito a fogos após o duelo, o Paraguai volta a disputar uma Copa do Mundo. Nesta quinta-feira (4), a Albirroja empatou com o Euquador por 0 a 0, no Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, pela 17ª rodada das Eliminatórias para a Copa e confirmou participação no Mundial de 2026. Apesar do histórico resultado para os donos da casa, as seleções fizeram um duelo bem aquém do esperado e não balançaram as redes. Os donos da casa procuraram se fechar defensivamente, enquanto os visitantes atuaram de forma burocrática.

O Paraguai, aliás, precisaria apenas de um empate para carimbar a classificação histórica. A seleção soma 25 pontos, com seis vitórias, sete empates e quatro derrotas. Do outro lado, o Equador, que já está classificado para Copa, está com 26 pontos – sete vitórias, oito empates e duas derrotas.

Agora, na 18ª e última rodada, o Paraguai enfrenta o Peru, na terça-feira (9), às 20h30, no Nacional de Lima. No mesmo dia, o Equador enfrenta a Argentina, às 20h, no Monumental de Guayaquil.

A última participação dos paraguaios aconteceu em 2010, quando foram eliminados pela campeã Espanha nas quartas de final por 1 a 0, com gol do atacante David Villa aos 83 minutos.

O JOGO

A primeira etapa entre as seleções não foi de muita emoção. A Albirroja ficou mais com a posse de bola, mas sem uma criação efetiva. Foram quatro finalizações e apenas uma no gol de Galíndez. A melhor oportunidade aconteceu com Sosa em chute dentro da área. Do outro lado, o Equador até tentou, porém, também encontrou dificuldades para chegar ao ataque.

Na volta para o segundo tempo, o Equador voltou melhor e ficou mais com a posse de bola, porém teve um início sem grande vontade. Apesar disso, tinha mais liberdade para chegar ao ataque. No entanto, na metade do jogo, Sanabria conseguiu uma arrancada e fez Galíndez trabalhar. No rebote, Cubas acertou um chutaço no travessão para explodir a torcida. A La Tri respondeu Paéz, mas o chute foi sem direção do gol.

Nos minutos finais, o time de Gustavo Alfaro indicou que ficaria recuado, mas conseguiu ficar com a posse de bola e segurar o resultado favorável. Com isso, decretou-se o feriado nacional.

PARAGUAI 0x0 EQUADOR

17ª Rodada da Eliminatórias da América do Sul

Data: 04/09/2025

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR)

Gols: –

PARAGUAI: Gatito Fernández; Juan Caceres, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alderete; Diego Gómez, Cubas (Bobadilla, 39’/2°T), Almirón; Ramón Sosa (Kaku Romero, 31’/2°T), Sanabria (Arce, 39’/2°T) e Ronaldo Martínez (Galarza, 15’/2°T). Técnico: Gustavo Alfaro.

EQUADOR: Galíndez; Hincapié, Ordóñez, Pacho, Estupiñán (Félix Torres, 39’/2°T), Alcívar; Kendry Páez (Plata, 24’/2°T), Vite (Mercado, 47’/2°T), Preciado; Enner Valencia (Kevin Rodríguez, 24’/2°T) e Angulo (Minda, 42’/2°T). Técnico: Sebastián Beccacece.

Árbitro: Raphael Claus (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Pablo Goncalves (BRA)

Cartão Amarelo: Junior Alonso, Cubas, Almirón (PAR), Vite (EQU)

