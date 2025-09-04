Mesmo fora da Seleção, Neymar demonstra apoio: ‘Bora, Brasil’

Mesmo fora da convocação, o craque Neymar prestigiou a Seleção Brasileira. O jogador publicou uma foto assistindo ao jogo desta quinta-feira (4) entre Brasil e Chile, no estádio do Maracanã. A postagem, com a frase “Bora, Brasil”, mostra o apoio do camisa 10. Ele ainda aguarda sua primeira chance com o técnico Carlo Ancelotti.

O camisa 10 do Santos usou sua conta no Instagram para torcer pela equipe. Ele publicou um story que mostrava a transmissão da partida pela ge TV. O craque, que recentemente voltou a treinar em campo, assistiu ao jogo de casa. A sua ausência na lista, aliás, ocorreu por questões físicas.

A convocação de Carlo Ancelotti foi para as rodadas finais das Eliminatórias. Neymar, contudo, ficou fora da lista pela segunda vez seguida sob o comando do italiano. O treinador, no entanto, já afirmou que a qualidade do jogador é indiscutível. A sua volta, portanto, depende apenas de sua melhor condição física.

O atacante não defende a Seleção Brasileira desde outubro de 2023. Naquela ocasião, ele sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo. O problema o afastou dos gramados por cerca de oito meses. Agora, ele já retornou aos treinamentos em campo no CT Rei Pelé r jogou a última partida do time pelo Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.