Rigoni passa por exames médicos e dá largada por titularidade no São Paulo

Os primeiros trabalhos no campo do atacante Rigoni em seu retorno ao São Paulo ocorrerão, nesta sexta-feira (05). O argentino iniciará a preparação para sua possível reestreia contra o Botafogo, no dia 14 de setembro, em um cenário de escassez ofensiva na equipe. Inclusive, pelo cenário há a chance de ser titular.

Ele desembarcou no Brasil, nesta quinta-feira (04), e passou por exames médicos no CT da Barra Funda. Por sinal, o Tricolor Paulista já cumpriu todas as exigências e o jogador está inscrito no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Na sequência da preparação, Rigoni deve priorizar se readaptar e desenvolver o entrosamento com seus novos companheiros de elenco. A propósito, a contratação do argentino foi uma indicação do técnico Hernán Crespo. Isso porque os dois já haviam trabalhado juntos no próprio São Paulo entre 2021 e 2022. Na ocasião, o atacante foi um dos jogadores que apresentaram melhor desempenho.

Neste período apenas de treinamentos durante a data Fifa, o comandante precisará encontrar uma solução pela presença apenas de Dinenno como opção de centroavante. Afinal, as outras alternativas estão entregues ao departamento médico. No caso, André Silva, Calleri e Ryan Francisco. Por conta deste contexto adverso, o clube tentou a contratação de Marcos Leonardo. Entretanto, não conseguiu um desfecho positivo na negociação com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Crespo testa utilizar falso 9 no São Paulo

Nesta situação, Rigoni é cotado para atuar como um falso 9 em sua possível reestreia. A princípio, ele disputa a vaga com Luciano, que atuava em uma posição mais recuada. Mesmo assim, Crespo decidiu testá-lo na função na derrota para o Cruzeiro. No entanto, a performance ofensiva não correspondeu.

O grupo do São Paulo tem atividades até esta sexta-feira (05) e depois ganha descanso neste fim de semana. Posteriormente, o treinador escolherá sua escalação titular nos treinos da semana seguinte. O próximo embate da equipe será contra o Borafogo, pela 23ª rodada do Brasileirão, no Morumbis, no dia 14 de setembro.

Para este duelo, Crespo contará com o retorno do zagueiro Arboleda, que deixou o departamento médico. As quase duas semanas livres de treinamentos ajudarão o comandante a encontrar respostas para o duelo também contra a LDU. Na sequência do confronto com o Botafogo, o Tricolor Paulista enfrenta os equatorianos pelas quartas de final da Libertadores. Os jogos ocorrerão nos dias 18 e 25 de setembro em Quito e no Brasil, respectivamente.

