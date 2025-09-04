Enzo cita tratativas prolongadas e peso em defender o Grêmio: ‘Aceitei na hora???

O Grêmio acertou a contratação do lateral-esquerdo Enzo no último dia da janela de transferências, na última terça-feira (02). O defensor fez os exames médicos no CT Luiz Carvalho e teve sua primeira experiência como jogador do Imortal, nesta quinta-feira (04).

Assim, em entrevista ao canal oficial do Tricolor gaúcho no YouTube, Enzo expôs detalhes da negociação, que começaram em maio, durante os duelos pela Copa do Brasil e que se estenderam por quase quatro meses. Inclusive, admitiu que não houve situações contrárias suficientes para recusar a oferta.

“Teve esses dois confrontos contra o Grêmio pelo CSA. A gente pôde classificar, eu pude fazer bons jogos e, desde ali, houve uma conversa até que, finalmente, deu certo. Fiquei muito feliz, aceitei a proposta na hora e não posso ver a hora de poder vestir a camisa e estar em campo, jogando para esta torcida”, ressaltou o lateral-esquerdo.

Portanto, o defensor deve passar por um período de observação e provavelmente receber algumas oportunidades até o fim da temporada. Este é exatamente o período inicial de vigência do seu empréstimo em acordo com o CSA. Após o término do vínculo, o Grêmio tem a possibilidade em ampliá-lo até março do ano que vem, assim como contratá-lo em definitivo. No caso, desembolsaria R$ 2 milhões para se tornar dono de 80% dos direitos econômicos.

Na sequência, Enzo indicou suas principais características e estilo de jogo.

“Sou um lateral bem ofensivo, gosto de fazer bastante ultrapassagens e usar da minha velocidade. Procuro sempre evoluir, escutar os mais velhos e buscar o meu melhor”, explicou o defensor.

Trajetória do novo jogador do Grêmio

Enzo iniciou a sua carreira no futebol paulista pelo XV de Piracicaba, tanto nas categorias inferiores como na equipe principal. No começo da sua jornada no profissional, ele era meio-campista de origem, mas depois passou a ser improvisado como lateral-esquerdo a partir da disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2022. Em seguida, passou a ser mais aproveitado na posição. Ele apresenta estilo ofensivo e bom passe. O jogador também defendeu o Santo André e o time sub-23 do Mirassol.

